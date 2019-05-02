Hersek Lagünü'nde kızıl akbaba görüldü

Göçmen kuşların yolculukları hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş ve Doğa Gözlemcisi Fatih Bülbül, Afrika’dan ülkeye giren kuşların bir kısmı Asya kıtasına göç ederken önemli bir bölümünün de Yalova il sınırlarından geçerek Avrupa’ya devam ettiklerin belirtti. Bülbül, "Yırtıcı kuşlar ve leylekler uzun mesafeleri az enerji harcayarak kat etmek için, gündüzleri yerden yükselen sıcak hava akımlarının içinde, onun kaldırıcı gücünden faydalanarak ve dönerek yükselirler. Termalin büyüklüğüne göre, en yüksek noktaya çıktıktan sonra, bir sonraki termali yakalayana kadar alçalarak süzülürler. Bu sayede rotaları üzerinde ilerlerken daha az enerji harcarlar" dedi.

KIZIL AKBABA GÖZLEM KULESİ ÜZERİNDE DÖNDÜ

Göçmen kuşların daha önceki yıllarda Marmara Denizi'ni farklı rotalardan ve İzmit Körfezi'ni dolaşarak geçtiklerini ancak bu yıl Osmangazi Köprüsü'nün üzerinden karşıya geçtiklerinin görüldüğünü belirten Bülbül, "Görüldü ki kuşlar çoğunlukla, sıcak hava akımının devam ettiği denizin en dar yeri olan Osmangazi Köprüsü'nün üzerinden karşıya geçerek, Avrupa'ya olan yolculuğunu sürdürmektedirler. Lagün ve çevresindeki kuşların zarar görmemesi için inşaatı sırasında güzergâhına kavis verdirilen Osmangazi Köprüsü, bu manada kuşların Marmara Denizi'ni geçerken yorulmadan yollarına devam etmelerine de yardımcı olmaktadır. Yaptığımız göç izleme çalışmalarında yüzlerce orman kartalı ve diğer yırtıcılarla birlikte leylekleri de gözlemleyerek kayıt altına aldık. Göç sırasında dikkat çeken, 3 metreye yaklaşan kanat açıklığı ile yırtıcıların en büyüklerinden biri olan kızıl akbabanın Kuş Gözlem Kulesi’nin üzerinde dakikalarca dönerek adeta bizlere gösteri yapmasıydı. Hersek Lagünü bilindiği gibi bölgemizdeki diğer sulak alanlara oranla oldukça küçük sayılabilecek bir ekosistemdir. Su yüzeyi yaklaşık 150 hektar olan Lagün barındırdığı kuş türü bakımından ülkemizin önde gelen sulak alanlarından biridir. Alanda Altınova Belediyesi kuş gözlem ekibi çalışmalarını düzenli olarak sürdürmekte ve her yıl artan kuş popülasyonunu kayıt altına almaktadır" diye konuştu. Kızıl akbaba ile Hersek Lagünü’nde bugüne kadar gözlenen kuş türü sayısı 214’e çıktı. (DHA)

