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Hertha Berlin 2 - 3 Borussia Dortmund

ALMANYA HABERLERİ  | 16.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 26. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Hertha Berlin'i Marco Reus'un 90+3. dakikada golüyle 3-2 yendi.

Hertha Berlin 2 - 3 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi.

Hertha Berlin, 4. ve 35. dakikada Salomon Kalou'nun golleriyle 2 kez öne geçerken, Dortmund'a beraberliği getiren goller 14. dakikada Delaney ve 47. dakikada Zagadou'dan geldi.

Hertha Berlin'de Torunarigha, 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 90+3. dakikada sahneye çıkan kaptan Marco Reus, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Berlin'de Ibisevic de 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atılan 2. isim oldu.

Bu sonucun ardından Hertha Berlin puanını 35 puanda kalırken, şampiyonluk yolunda kritik 3 puan alan Dortmund, 1 maçı eksik Bayern Münih'in 3 puan önünde, 60 puana yükseldi.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 3 - 1 Hannover 96
Stuttgart 1 - 1 Hoffenheim
Schalke 04 0 - 1 RB Leipzig
Wolfsburg 5 - 2 Fortuna Düsseldorf

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Anahtar Kelimeler:
hertha berlin Borussia Dortmund

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