Hes Kablo Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Kayseispor 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken, Rizespor kazanamama serisini 7 maça çıkardı.
İlk yarı 0-0 sonuçlandı.
İkinci yarının başında korner kazanan ev sahibi takımda Maglica'nın ortasında topu ağlarla buluşturan Muhar, 48. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Konuk takım 73'te Samudio ile skora denge getirdi.
Golden 4 dakika sonra Kayserispor, İlhan Parlak'la yeniden öne geçti.
Zorlu mücadeleyi kazanan Kayserispor puanını 28 yaptı sıralamada Rizespor'un üstünde 15. sırada yer aldı.
7 maçtır ligde galip gelemeyen Rizespor 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.
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