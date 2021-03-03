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Hes Kablo Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

03.03.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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Hes Kablo Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 28. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Sarı-Kırmızılılar ligde 4 maç sonra galibiyet aldı.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Kayseispor 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken, Rizespor kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarının başında korner kazanan ev sahibi takımda Maglica'nın ortasında topu ağlarla buluşturan Muhar, 48. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Konuk takım 73'te Samudio ile skora denge getirdi.

Golden 4 dakika sonra Kayserispor, İlhan Parlak'la yeniden öne geçti.

Zorlu mücadeleyi kazanan Kayserispor puanını 28 yaptı sıralamada Rizespor'un üstünde 15. sırada yer aldı.

7 maçtır ligde galip gelemeyen Rizespor 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

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