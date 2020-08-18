Hes Kablo Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdığını açıkladı.
"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
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