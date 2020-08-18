Hes Kablo Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

