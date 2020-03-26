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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.03.2020 08:59 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, liglerin kendilerine göre bittiğini ifade etti.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayerispor’da Başkan Berna Gözbaşı, koronavirüs testleri pozitif çıkan Fatih Terim, Abdrruahim Albayrak ve Fenerbahçe’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, endişelerinin devam ettiğini ve sürecin daha da uzayacağının görüldüğünü ifade etti. Bu süreçten sonra futbolcuların form tutmalarının ön görülen sürede zor olduğunu kaydeden Berna Gözbaşı, kendilerine göre liglerin bitmiş olduğunu dile getirdi.

HES KABLO KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Geçen hafta "önce sağlık" diyerek, liglerin ertelenmesini talep etmiştik. Ne kadar haklı olduğumuz, ilk olarak çok değerli Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve ardından Fenerbahçe kulübünde bir futbolcu ve personelde koronavirus değerlerinin pozitif çıkması ile bir kez daha ortaya çıktı. Hastalığa yakalanan camianın çok değerli isimlerine acil şifa diliyoruz. Geçen hafta liglerin ertelenmesi kim bilir kaç futbolcu, yönetici, teknik adam, polis, gazetecinin vs. bu salgına yakalanmasını önledi? Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca liderliğinde sağlık personelinin büyük özverisine karşın, vaka ve ölüm sayısı ne yazık ki artıyor. Benzer coğrafya ve kültürün olduğu İtalya ve İspanya, endişelerimizi artırıyor ve bu savaşın düşünülenden de öte uzayacağını gösteriyor. Bu aşamada bize göre ligler bitmiştir. Bundan sonra futbolcuların toplanması, risk ortamına girmeleri, form tutmaları öngörülen süreler içinde mümkün değildir. Bu süreç tüm motivasyonumuzu bozmuş, teknik yönetimden, futbolcusuna öncelik doğal olarak kendileri ve ailelerinin sağlığı olmuştur. Özellikle yabancı bazı futbolcularımızı Kayseri'de tutmamız zor hale gelmiştir. En kısa sürede futbolcuları evlerine göndererek bile bile ladese son vermeliyiz. En kısa zamanda ligin sonlandırılma şekli ve teknik ve finansal sorunların tartışılması gerektiğini düşünüyoruz."

(DHA)

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