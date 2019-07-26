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Hesapsız dalışın sonu kötü bitti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

Çin'de bir adam havuza atlamak isterken kötü sonu yaşadı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Çin'de havuz kenarından suya atlayan bir adam hesap edemediği bir sonu yaşadı. Havuz kenarında ters takla atarak su dalmak isteyen adam takla atarken başını havuz kenarına çarptı. Sosyal medyada gündeme gelen video ile benzer olayların yaşandığı vurgusu yapıldı.

Adamın sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken yaşanan o anlar saniye saniye kayda geçti.

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çin havuz adam Takla

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