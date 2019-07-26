Hesapsız dalışın sonu kötü bitti

Çin'de havuz kenarından suya atlayan bir adam hesap edemediği bir sonu yaşadı. Havuz kenarında ters takla atarak su dalmak isteyen adam takla atarken başını havuz kenarına çarptı. Sosyal medyada gündeme gelen video ile benzer olayların yaşandığı vurgusu yapıldı.

Adamın sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken yaşanan o anlar saniye saniye kayda geçti.

