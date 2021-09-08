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Hey gidi yıllar! Ekranların dobra ismi Ece Üner'in değişimine bakın

08.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemdeki olaylara dair yaptığı yorumlarla, her zaman adından söz ettiren başarılı sunucu Ece Üner, ekranlarla tanıştığında 20 yaşında yolun başında bir genç kızdı. Gelin, Ece Üner'in yıllar içindeki değişimine gelin hep birlikte göz atalım...

Hey gidi yıllar! Ekranların dobra ismi Ece Üner'in değişimine bakın

Dobra tavırlarıyla birçok meslektaşından farklı bir tarzı olduğu düşünülen başarılı sunucu Ece Üner'i, bu defa olayları yorumlama şekliyle değil, yıllar içindeki değişimiyle mercek altına aldık. Henüz 20'li yaşlarındayken kameralarla tanışan Üner, doğal güzelliği ve değişimiyle görenleri şaşırtıyor. İşte Ece Üner'in yıllar içindeki değişimi:

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızı olan Ece Üner, ekran macerasına çok erken yaşlarda başladı.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

Özellikle tarih ve sosyoloji alanında uzman olan genç sunucu, Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu dereceyle bitirdi.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Üner, Brüksel'de Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Üner, 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

2003'te NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı. 2006 yılında Star TV'de muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

MESLEKTAŞI DENİZ BAYRAMOĞLU İLE EVLENDİ

Ece Üner, 2013 yılında meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin, Güneş adında bir kız çocukları bulunuyor.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

ATLETİZM DERECELERİ VAR

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

Ünlü sunucunun, Haysiyet adında bir de kitabı bulunuyor.

Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi

ECE ÜNER'İN ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI

2002-2006: NTV
2006: Star TV
2006-2009: CNN Türk
2009-2018: Habertürk TV
2014-2015, 2018-2021: Show TV
2021-günümüz: Kanal D


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Deniz Bayramoğlu Ece Üner
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