Hey gidi yıllar! Ekranların dobra ismi Ece Üner'in değişimine bakın

Dobra tavırlarıyla birçok meslektaşından farklı bir tarzı olduğu düşünülen başarılı sunucu Ece Üner'i, bu defa olayları yorumlama şekliyle değil, yıllar içindeki değişimiyle mercek altına aldık. Henüz 20'li yaşlarındayken kameralarla tanışan Üner, doğal güzelliği ve değişimiyle görenleri şaşırtıyor. İşte Ece Üner'in yıllar içindeki değişimi:

Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızı olan Ece Üner, ekran macerasına çok erken yaşlarda başladı.

Özellikle tarih ve sosyoloji alanında uzman olan genç sunucu, Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu dereceyle bitirdi.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Üner, Brüksel'de Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Üner, 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı.

2003'te NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı. 2006 yılında Star TV'de muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu.

2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı.

MESLEKTAŞI DENİZ BAYRAMOĞLU İLE EVLENDİ

Ece Üner, 2013 yılında meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin, Güneş adında bir kız çocukları bulunuyor.

ATLETİZM DERECELERİ VAR

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Ünlü sunucunun, Haysiyet adında bir de kitabı bulunuyor.

ECE ÜNER'İN ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI

2002-2006: NTV

2006: Star TV

2006-2009: CNN Türk

2009-2018: Habertürk TV

2014-2015, 2018-2021: Show TV

2021-günümüz: Kanal D



