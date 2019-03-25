Heybeliada’yı tarihte yaşanmış gerçek hikayeleri ile keşfedin

Heybeliada yıllardır hep gitmek isteyipte bir türlü gidemediğim yerlerden birisiydi. İstanbul’un en güzel adalarının başında geldiğini söylemeliyim. İstanbul’da araç kiralayıp iskelede bırakarak adayı gezmek ve dönüşte tekrar aracınızla devam etmek için İstanbul rent a car fiyatlarını inceleyin!

Heybeliada görülecek yerler bakımından insanı mutlu eden bir yer. İstanbul'un ikinci büyük adası heybeye benzediği için bu ismi aldığı söylenmektedir. Adanın daha önceki Demonisos, Demonese ve Khalkitis isimleri dönem dönem kullanılmış.

Adanın en çok bilinen ismi ise Rumcada bakır anlamına gelen Halki. Sabah erken saatte Kabataş’tan kalkan Turyol’un tekneleri ile yaklaşık bir saat süren bir yolculuk sonrası adaya varabilirsiniz.

Özel tekneler sadece Heybeliada ve Büyükada’ya uğrarken şehir hatları ise sırasıyla Burgazada, Kınalıada, Heybeliada ve Büyükada’ya uğruyor. Dolayısıyla zamanda diğerine göre biraz daha uzun tutuyor. Vapur saatlerini detaylı öğrenmek için şehir hatları sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adayı gezmenin üç yolu var, birincisi ve en özeli yürüyerek keşfedebilir, saati 15 Tl’ye (pazarlık yaparsanız 10 Tl’ye bırakıyorlar) kent merkezinden bisiklet kiralayabilirsiniz. Ama biraz dik ada yollarında nefes nefese kalsanız da mis gibi temiz havada aheste aheste gezmenizi öneririm.