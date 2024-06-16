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Heyecan artıyor! Gürcistan maçının hakemi belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 12:08
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A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 F Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Heyecan artıyor! Gürcistan maçının hakemi belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmazken, İsmail Yüksek ise tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı.

Dün yapılan antrenmana tedbir amaçlı katılmayan Cenk Tosun ise bugün takımla çalıştı.

Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

KRİTİK MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 F Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.


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Hakem Gürcistan milli takım
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