Heyecan dorukta! The Mandalorian 2. sezon yeni fragmanı yayınlandı

Star Wars evreninde geçen ve Disney + platformunda yayınlanan The Mandalorian 2. sezon fragmanı gün yüzüne çıktı. Jon Favreau‘nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Jango ve Boba Fett gibi Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizinin başrolünü Pedro Pascal üstlenirken ona Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

Dizinin yaratıcısı Jon Favreau, "Yeni sezon, dünyaya daha büyük bir hikaye sunmakla ilgili. Hikayeler daha az izole hale geliyor ancak, her bölümün kendine özgü bir tadı var ve umarım diziye çok daha fazla kapsam getiriyoruz" dedi.

Favreau, dizinin üçüncü sezonu üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını duyurdu.

