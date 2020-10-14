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Heyecan dorukta! The Mandalorian 2. sezon yeni fragmanı yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Disney + platformunun rekorlar kıran dizisi The Mandalorian 2. sezon fragmanıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Star Wars evreninde geçen ve Disney + platformunda yayınlanan The Mandalorian 2. sezon fragmanı gün yüzüne çıktı. Jon Favreau‘nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Jango ve Boba Fett gibi Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizinin başrolünü Pedro Pascal üstlenirken ona Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito gibi isimler eşlik ediyor.

Dizinin yaratıcısı Jon Favreau, "Yeni sezon, dünyaya daha büyük bir hikaye sunmakla ilgili. Hikayeler daha az izole hale geliyor ancak, her bölümün kendine özgü bir tadı var ve umarım diziye çok daha fazla kapsam getiriyoruz" dedi.

Favreau, dizinin üçüncü sezonu üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını duyurdu.

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