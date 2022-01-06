Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2. yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilk yarıdaki performanslarıyla sınıfta kaldı. Yarın, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla star alacak 20. haftada müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
20. haftanın hakemleri şöyle:
7 OCAK CUMA
20:00: Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor / Fırat Aydınus
8 OCAK CUMARTESİ
13:30: Gaziantep FK-Vavacars Fatih Karagümrük / Zorbay Küçük
16:00: Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir FK / Mustafa Kürşad Filiz
16:00: Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor / Sarper Barış Saka
19:00: Galatasaray-GZT Giresunspor / Arda Kardeşler
9 OCAK PAZAR
13:30: İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor / Cüneyt Çakır
16:00: Göztepe-Fraport Tav Antalyaspor / Hüseyin Göçek
16:00: Yukatel Kayserispor-Altay / Yaşar Kemal Uğurlu
19:00: Çaykur Rizespor-Beşiktaş / Alper Ulusoy
10 OCAK PAZARTESİ
20:00: Fenerbahçe-Adana Demirspor / Halil Umut Meler
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