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Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

06.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçında lider Trabzonspor'un Yeni Malatya'yı ağırlayacağı mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Galatasaray'ın Nef Stadı'nda karşılaşacağı Giresunspor maçını ise Arda Kardeşler yönetecek. Katar'dan dönen Beşikta'ın Rize deplasmanındaki kritik mücadelesine Alper Ulusoy atanırken, haftanın kapanış maçı Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasında Halil Umut Meler görev alacak.

Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2. yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilk yarıdaki performanslarıyla sınıfta kaldı. Yarın, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla star alacak 20. haftada müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

LİDERİN MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

20. haftanın hakemleri şöyle:

7 OCAK CUMA

20:00: Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor / Fırat Aydınus

8 OCAK CUMARTESİ

13:30: Gaziantep FK-Vavacars Fatih Karagümrük / Zorbay Küçük

16:00: Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir FK / Mustafa Kürşad Filiz

16:00: Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor / Sarper Barış Saka

19:00: Galatasaray-GZT Giresunspor / Arda Kardeşler

9 OCAK PAZAR

13:30: İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor / Cüneyt Çakır

16:00: Göztepe-Fraport Tav Antalyaspor / Hüseyin Göçek

16:00: Yukatel Kayserispor-Altay / Yaşar Kemal Uğurlu

19:00: Çaykur Rizespor-Beşiktaş / Alper Ulusoy

10 OCAK PAZARTESİ

20:00: Fenerbahçe-Adana Demirspor / Halil Umut Meler

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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