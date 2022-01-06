Heyecan yeniden başlıyor! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2. yarısı bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilk yarıdaki performanslarıyla sınıfta kaldı. Yarın, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla star alacak 20. haftada müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

LİDERİN MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

20. haftanın hakemleri şöyle:

7 OCAK CUMA

20:00: Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor / Fırat Aydınus

8 OCAK CUMARTESİ

13:30: Gaziantep FK-Vavacars Fatih Karagümrük / Zorbay Küçük

16:00: Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir FK / Mustafa Kürşad Filiz

16:00: Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor / Sarper Barış Saka

19:00: Galatasaray-GZT Giresunspor / Arda Kardeşler

9 OCAK PAZAR

13:30: İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor / Cüneyt Çakır

16:00: Göztepe-Fraport Tav Antalyaspor / Hüseyin Göçek

16:00: Yukatel Kayserispor-Altay / Yaşar Kemal Uğurlu

19:00: Çaykur Rizespor-Beşiktaş / Alper Ulusoy

10 OCAK PAZARTESİ

20:00: Fenerbahçe-Adana Demirspor / Halil Umut Meler

