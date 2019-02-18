Heyecanla beklenen Metro Exodus'u sizin için inceledik

Metro Exodus yılın en çok beklenen oyunlarından birisiydi. Peki bu beklentilerin ne kadarını karşılayabildi? Oyunun incelemesinde bazı noktaları sizin keşfetmenizi istediğimiz için fazla ayrıntıya girmedik. Ama seriyi komple yemiş yutmuş olarak işte incelememizle karşınızdayız.
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