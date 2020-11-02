Heyecanlandıran gelişme: Hannibal geri mi dönüyor?

Başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, Hannibal dizisi hakkında konuştu. 2010’lu yılların en başarılı dizilerinden biri olarak gösterilen Hannibal, üçüncü sezon sonrası sürpriz bir şekilde iptal edilmişti.

Hannibal dizisinin başrolü Mads Mikkelsen, üçüncü sezon ile final yapan dizi için bir sezon daha yapmak istediğini söyledi.

Hannibal dizisinin öncesinde ve sonrasında birçok kaliteli yapımda rol alan ancak Hannibal dizisi ile popülerliğe ulaşan başarılı oyuncu Mads Mikkelsen, dizinin yaratıcısı Bryan Fuller'ın, üçüncü sezonun son sezon olduğunu bilseydi daha farklı bir son yapacağını söyledi. Başarılı oyuncu, dizinin düzgün bir finalinin yapılmasını istediğini ve kendisinin de bunu seve seve kabul edeceğini dile getirdi.

Sanıyoruz ki düzgün bir final sezonu ile Hannibal'ı ve Mads Mikkelsen'i görme konusunda kimse itiraz etmez. Aynı rolü oynayan usta oyuncu Anthony Hopkins bile Mads Mikkelsen'in performansını çok beğendiğini söylemişti.



