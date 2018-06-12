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Hiç böyle hayal etmemiştik! Çikolatanın baştan sona üretim hali

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2018 14:38 | Son Güncelleme

Londra'da bulunan Dom isimli çikolata üreticisi bizler için çikolatanın tohumdan başlayıp nasıl afiyetle yediğimizin detaylarını anlattı. Görüntüler gerçekten çok ilginç :)

Hiç böyle hayal etmemiştik! Çikolatanın baştan sona üretim hali

Bu gördüğünüz minnoş çiçekler çikolatanın çıkış noktası :) Gördüğünüz bu çiçekler biraz daha büyüdükten sonra koza olacaklar

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İşte bunlar da çiçeklerin kozaya dönüşmüş hali

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Rengarenk, fermante edilmeye hazır kozalar. Tıpkı gökkuşağı gibi!

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Her bir kozanın içinde yaklaşık 25-30 arası kakao tohumu bulunuyor

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Bu tohumlar beyaz bir posa ile kaplı.

Bunlar da tohumların ayıklanmış hali...

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Kakao tohumlarının içi genelde mor ancak beyaz da görmek mümkün

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Ayıklanan tohumların hasat zamanı geldi

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Bu tohumlar muz yapraklarıyla kaplı bir ahşap bir palete alınıyor. İdeal bir çikolata tadı için tohumların burada yaklaşık 7 gün durması lazım.

7 gün bekleyip mayalanan tohumların beyaz posası sıvıya dönüşüyor. Bu sıvıya dönüşen posa da çekirdeklere kahverengi rengini veriyor

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Şimdi 10 gün boyunca güneşte kuruma zamanı.

10 gün boyunca kurumaya bırakılan tohumların eşit bir şekilde kuruması için bu süre boyunca düzenli olarak döndürülmesi gerekiyor

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Kuruyan tohumlar çikolata üreticilerine gönderilmek üzere çuvallanmış bir şekilde bekliyor

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Kaliteli bir çikolata üretimi için tohumların tek tek ayıklanması gerekiyor çünkü kurutma evresinde araya çer,çöp ya da kırılan tohumlar karışmış olabilir

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Ayıklanan tohumlar 20 dakika boyunca bu minik fırında döndüdürülüyor

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Sıra, eleyici ve parçalayıcı makinede...

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Parçalanan tohumlar öğütülmeye hazır hale getirildi

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Çekilen tohumlar 2 devasa granit tekerlekte döndürülüyor, tam 2 gün boyunca

Teker döndükçe tohumlar ısınıyor böylelikle kakao yağı açığa çıkıyor. Bu süreçte kakaoya süt tozu ve tatlandırıcı ekleniyor.

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Üçüncü günün sonunda çikolata dökülüyor

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İşte yemeye hazır :)

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