Hiç böyle hayal etmemiştik! Çikolatanın baştan sona üretim hali

Bu gördüğünüz minnoş çiçekler çikolatanın çıkış noktası :) Gördüğünüz bu çiçekler biraz daha büyüdükten sonra koza olacaklar
İşte bunlar da çiçeklerin kozaya dönüşmüş hali
Rengarenk, fermante edilmeye hazır kozalar. Tıpkı gökkuşağı gibi!
Her bir kozanın içinde yaklaşık 25-30 arası kakao tohumu bulunuyor
Bu tohumlar beyaz bir posa ile kaplı.
Bunlar da tohumların ayıklanmış hali...
Kakao tohumlarının içi genelde mor ancak beyaz da görmek mümkün
Ayıklanan tohumların hasat zamanı geldi
Bu tohumlar muz yapraklarıyla kaplı bir ahşap bir palete alınıyor. İdeal bir çikolata tadı için tohumların burada yaklaşık 7 gün durması lazım.
7 gün bekleyip mayalanan tohumların beyaz posası sıvıya dönüşüyor. Bu sıvıya dönüşen posa da çekirdeklere kahverengi rengini veriyor
Şimdi 10 gün boyunca güneşte kuruma zamanı.
10 gün boyunca kurumaya bırakılan tohumların eşit bir şekilde kuruması için bu süre boyunca düzenli olarak döndürülmesi gerekiyor
Kuruyan tohumlar çikolata üreticilerine gönderilmek üzere çuvallanmış bir şekilde bekliyor
Kaliteli bir çikolata üretimi için tohumların tek tek ayıklanması gerekiyor çünkü kurutma evresinde araya çer,çöp ya da kırılan tohumlar karışmış olabilir
Ayıklanan tohumlar 20 dakika boyunca bu minik fırında döndüdürülüyor
Sıra, eleyici ve parçalayıcı makinede...
Parçalanan tohumlar öğütülmeye hazır hale getirildi
Çekilen tohumlar 2 devasa granit tekerlekte döndürülüyor, tam 2 gün boyunca
Teker döndükçe tohumlar ısınıyor böylelikle kakao yağı açığa çıkıyor. Bu süreçte kakaoya süt tozu ve tatlandırıcı ekleniyor.
Üçüncü günün sonunda çikolata dökülüyor
İşte yemeye hazır :)
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