Hiç böyle hayal etmemiştik! Çikolatanın baştan sona üretim hali

Bu gördüğünüz minnoş çiçekler çikolatanın çıkış noktası :) Gördüğünüz bu çiçekler biraz daha büyüdükten sonra koza olacaklar

İşte bunlar da çiçeklerin kozaya dönüşmüş hali

Rengarenk, fermante edilmeye hazır kozalar. Tıpkı gökkuşağı gibi!

Her bir kozanın içinde yaklaşık 25-30 arası kakao tohumu bulunuyor

Bu tohumlar beyaz bir posa ile kaplı.

Bunlar da tohumların ayıklanmış hali...

Kakao tohumlarının içi genelde mor ancak beyaz da görmek mümkün

Ayıklanan tohumların hasat zamanı geldi

Bu tohumlar muz yapraklarıyla kaplı bir ahşap bir palete alınıyor. İdeal bir çikolata tadı için tohumların burada yaklaşık 7 gün durması lazım.

7 gün bekleyip mayalanan tohumların beyaz posası sıvıya dönüşüyor. Bu sıvıya dönüşen posa da çekirdeklere kahverengi rengini veriyor

Şimdi 10 gün boyunca güneşte kuruma zamanı.

10 gün boyunca kurumaya bırakılan tohumların eşit bir şekilde kuruması için bu süre boyunca düzenli olarak döndürülmesi gerekiyor

Kuruyan tohumlar çikolata üreticilerine gönderilmek üzere çuvallanmış bir şekilde bekliyor

Kaliteli bir çikolata üretimi için tohumların tek tek ayıklanması gerekiyor çünkü kurutma evresinde araya çer,çöp ya da kırılan tohumlar karışmış olabilir

Ayıklanan tohumlar 20 dakika boyunca bu minik fırında döndüdürülüyor

Sıra, eleyici ve parçalayıcı makinede...

Parçalanan tohumlar öğütülmeye hazır hale getirildi

Çekilen tohumlar 2 devasa granit tekerlekte döndürülüyor, tam 2 gün boyunca

Teker döndükçe tohumlar ısınıyor böylelikle kakao yağı açığa çıkıyor. Bu süreçte kakaoya süt tozu ve tatlandırıcı ekleniyor.

Üçüncü günün sonunda çikolata dökülüyor

İşte yemeye hazır :)