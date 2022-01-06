"Hiç kimse kusura bakmasın" diyen Murat Sancak'tan Fatih Terim'e çarpıcı sözler!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'nin Youtube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmeler yapan Sancak, Fatih Terim'i çok sevdiğini belirtirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Murat Sancak'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE MAÇINA GALİBİYET PAROLASIYLA ÇIKACAĞIZ"

"Önemli bir futbolcumuz, ondan yoksun olarak Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Balotelli bir dünya yıldızı fazla bir rahatsızlığı yok. İtalya’nın kuralları gereği belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Tekrar aramıza dönecek. Balotelli yok ama bir onun kadar da değerli birçok oyuncumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş’a Trabzon’a, Galatasaray’a hangi amaç ile çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da aynı şekilde yani galibiyet parolasıyla çıkacağız.

"ARTIK HERKES BİRBİRİNİ YENEBİLİYOR"

İlk hedefimiz burada kalıcı olmak ve ilk 10’da bitirmek. Avrupa, ilk 2, ilk 4 veya Avrupa Kupası iddiamız yok. Şampiyonluk daha erken. Önce bu lige alışacaksın. İyi bir oturmuş kadro ile devam ettikten sonra düşünebiliriz. Bu sene şampiyonluk iddiamız yok ama önümüzdeki senelerde olacak. Artık herkes birbirini yenebiliyor bir Konya ikinci sırada, Hatay, Başakşehir ve biz yukarıdayız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray daha aşağıda.

"BALOTELLI'NİN GENÇLERE YARDIMI OLUYOR"

Deli diye hitap ediliyor ama ben hırslı olarak tabir ediyorum. En ufak bir terbiyesizliği olmadı. Yunus Yunus olduysa Vargas Vargas olduysa Balotelli sayesinde olmuştur. Yardımı da oluyor gençlere. Balotelli’nin iyi olması önemli değil tüm takımın iyi olması lazım. Bir kişiden oluşmuyor takım en çok gol atan 2 oyuncumuz daha var. Vargas ve Yunus onlara alan açan da Balotelli, adam eksiltiyor.

"3 YILLIK SÖZLEŞMEMİZ VAR"

Yunus sezon sonu ne olacak bakacağız. Talep ederiz verirlerse anlaşırsak alırız. Yunus yine gelir, Adana Demirspor’u seviyor. Yunus 2 gol attı Galatasaray’a onun için bize vermezler diye düşünüyorum. Adana Demirspor’da kendini bulduğu bir gerçek. Böyle bir kadroda oynaması da Yunus için avantaj. Balotelli ile 3 yıllık sözleşmemiz var benim olmadığım bir ortamda şöyle söylemiş ‘Başkan git demeden gitmem, gidersem de kulübe para kazandırmadan gitmem.’ Galatasaray gündeme geliyor sosyal medyada her şey konuşuluyor kimsenin haberi yok ama.

"HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞANA KADAR BURDAYIM"

Adana Demirspor başkanı olmadan önce iyi bir Fenerbahçeli idim, kongre üyesiydim. Fenerbahçe maçlarını takip ederdim fakat Adana Demirspor başkanı olduktan sonra Adana Demirsporluyum. Başkan da Aziz Yıldırım’dı. Hatta bir ara yönetime girecek gibi de oldum. Ama girmedim nasip olmadı. Belki de kalsam Adana Demirspor’da olmasam yönetime de gelebilirdim. Fenerbahçe ile ilgili içimde bir şey yok. Tamamen yüzde yüzümü Adana Demirspor’a veriyorum artık. Fenerbahçe bir daha olmaz taraftarlara da geldiğimde söylemiştim. Hakkın rahmetine kavuşana kadar Adana Demirspor’dayım.

"BEN, FATİH TERİM'DEN DAHA ADANALIYIM"

Adana’ya borçlu, daha önce de söylemiştim. Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca’nın Adana’ya borcu var. Hani bu dilenmek de değil mesela bir futbolcuyu bizle beraber üç takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir. Ama şu an Fatih Terim Türkiye’nin en iyi hocasıdır. Aldığı başarıdan daha iyisini birisi almadıkça en iyi teknik direktör

