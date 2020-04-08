Hiç para harcamadan evinizi güzelleştirmenin 12 yolu

Aralık ayının son günlerinde patlak veren ve dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında milyarlarca insan evinde ya karantinada ya da sosyal izolasyona çekilmiş durumda. Uzun süredir evde bu kadar çok vakit geçirilmediğinden ötürü evde gözden kaçan pek çok unsur bir anda göze çarpar hale gelmeye başladı. Evde kaliteli zaman geçirmek için yaşam alanımızı güzelleştirmekten daha güzel bir yol olamaz. İşte iç mimarların verdiği altın değerindeki tavsiyeler… KULLANMADIĞINIZ EŞYALARINIZDAN KURTULUN Kullanmadığınız eşyalardan kurtulmak, evinizin verdiği hissi ve görünüşünü değiştirir. Evinizin ferah bir ortam olmasını sağlar. Eşyalarınızı tek tek gözden geçirin, size mutluluk getirmeyen eşyalardan kurtulun ve evinizi organize edin. HALILARINIZI YIKAYIN Halılarınızı yıkamak evinizin görünümü değiştirecek ücretsiz yollardan bir diğeridir. Halılarınıza derin bir temizlik yaparak evinizi yenileyebilir, halınızın ömrünü uzatabilirsiniz. KULLANMADIĞINIZ EŞYALARI DEKORATİF OBJELERE DÖNÜŞTÜRÜN Kullanmadığınız eşyalarınızdan kurtulduktan sonra zaten önceden sahip olduğunuz eşyaları dekoratif objelere dönüştürün. Örneğin, bir kaseye konulan meyveler ya da evinizin girişinde küçük bir bitki evinizi estetik gösterebilir.

Bu objeleri hayatınızı kolaylaştıracak şekilde de kullanabilirsiniz. Örneğin, evinizin antresinde bulunan bir konsolunuz var ise her şeyin erişilebilir olduğundan emin olun, anahtarlarınız için bir yer oluşturun. KİTAPLIĞINIZI DÜZENLEYİN Kitaplarınızı renklerine ya da boyutlarına göre sıralayabilir, küçük biblolarla ayırabilirsiniz. Eğer kitaplarla dolu raflarınızın var ise onları daha geleneksel olmayan şekillerde sergilemeyi deneyin. Örneğin kitaplarınızı üst üste koyabilir, rafa derinlik ve karakter katmak için birkaç fotoğrafınızı veya vazolarınızı ekleyebilirsiniz.

Evinizin içinde alışverişe çıkın, farklı yerlerde sergilediğiniz veya kullamadığınız objelerin yerlerini değiştirin. Bazen en iyi alışveriş kendi evimizde yapılır. Daha önceden dolaplarımıza, bazalarımıza sakladığımız objeler başka yerlere koyduğumuzda evimizi güzelleştirebilir. Örneğin, bir oturma odasının perdelerini değiştirmek veya farklı watt değerindeki ampuller kullanmak odanın havasını değiştirir. MOBİLYALARINIZIN YERİNİ DEĞİŞTİRİN Evinizin görüşünü değiştirmenin en kolay yollarından biri mobilyalarınızın yerlerini değiştirmektir. Örneğin, komodininizi yatağınızın öbür tarafına taşıyabilirsiniz, kanepenizin açısını değiştirebilirsiniz.