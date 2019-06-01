Hiç vakit kaybetmeden derhal Güney Kore’den ithal etmek isteyeceğiniz ilginç şeyler!

Güney Kore toplumsal kurallarını başarıyla oturtmuş bir ülke. İnsanlar birbirine saygılı, toplu halde bulunulan ortamlarda herkes bir başkasının özgürlük alanına saygı gösteriyor. Bunun ötesinde insanların ihtiyaçları, gereksinimleri öylesine güzel belirlenmiş ki evinizden çıktığınızda kendinizi sokakta hissetmiyorsunuz. Sizin için “Keşke bizde de olsa” diyeceğiniz Güney Korelilere ait birtakım toplumsal çözümleri ve görgü kurallarını derledik.

1. Güney Kore’de toplu taşımada hamilelere ayrılmış özel koltuklar var ve otobüste veya metroda hamile kadın olmasa bile o koltuklara kimse oturmuyor.

2. Çocuklara ilgi ve alaka çok fazla, her yerde onlara özel uygulamalar mevcut, mesela bu metro çocuk girişi.

3. Bu da bir başkası, umumi tuvalete girmek zorunda kaldığınızda çocuğu ne yapacağım? diye düşünmenize gerek yok yanınıza ilişsin.

4. Güney Kore’de plastik kullanımı çok düşük bu su sebilinde bardaklar kağıt poşet şeklinde, içip atıyorsunuz.

5. Yağmurlu havalarda kırmızı ışıkta beklerken ıslanmıyorsunuz, bu dev şemsiyeler bunun için.

6. Bize en çok lazım olan şey bu, elle yenen bir gıda tüketirken parmaklarınıza yağ bulaşmaması için özel parmaklıklar.

7. Güney Kore’de çok yaygın olan başka bir şey ise araç kapı koruyucuları, hem sizin aracınız hem de diğer araçlar kapıları açarken zarar görmüyor.

8. Bu tezgahın sahibi evinde oturuyor ve tezgahına kamera ile göz kulak oluyor. Siz bu kamera aracılığıyla alışverişinizi yapıp parayı bırakıp gidiyorsunuz.

9. Güney Kore’de çorap otomatları var…

10. Sadece çorap mı? Açık çiçekçi aramanıza gerek yok, çiçek otomatlarından ihtiyacınızı gidermeniz mümkün .

11. Bu kutular market girişlerinde bulunan evcil hayvan kutuları. Hayvanla girilmeyen bir yere girmek istediğinizde evcil hayvanınızı buralara bırakıyorsunuz.

12. Otopark sorununa otomatik çözümler getirmişler. Bu sayede iki aracın park edebileceği bir yere 10-15 araç park etmek mümkün oluyor.

13. Özellikle alışveriş merkezlerinin otoparklarında, girişe yakın yerler kadınlara ayrılıyor. Böylece kadınlar çıkışta fazla yürümek zorunda kalmadan hemen araçlarına binebiliyor.

14. Bebek arabaları için park yerleri var!

15. Umumi tuvaletlerde hangi kabinlerin boş hangilerinin dolu olduğunu anlamak için bu panoya bakmak kafi, kapı tıklatmaya son!

16. Güney Koreliler diş bakımına çok özen gösteriyor, restoranlarda bu şekilde diş bakım köşeleri var. Fırçadan, macuna, ağız çalkalama suyuna kadar her şey mevcut.

17. Bu mavi şey bir sabun, elinizi sürtmeniz yeterli oluyor. Eriyen sabunlara son.

18. Kış aylarında ağaçların köklerini korumaya alıyorlar.Gayet estetik çalışmalar da mevcut.

19. Sadece kökleri mi? Ağaçların gövdelerini de sarıp sarmalıyorlar.

20. Tek kişilik karaoke kabinlerini sadece Güney Kore’de görebilirsiniz, gün sonunda bağıra bağıra şarkı söyleyip rahatlamak için.

21. Kafelerin bazılarında çamaşırhane de bulunuyor, bir yandan kahvenizi içerken öte yandan çamaşırlarınızı yıkatıyorsunuz. Öğrenciler, bekarlar ve turistler için harika bir uygulama.

22. Bunlar ne derseniz, yolcuların kafalarını cama çarpıp yaralanmasını önlemek için konulan toplu taşıma uyku yastıkları.İşte aynen bu şekil kullanılıyor, derhal bize de gelmeli.

23. Balık terapi kafeleri Güney Kore’de çok yaygın, stres atmak için birebir.Üstelik sadece balık da değil, türlü türlü hayvanların arasında kahvenizi yudumlamanız mümkün.

24. Ancak en çok rağbet görenleri şüphesiz kedi kafeleri.





