Hiç yakın arkadaşı olmayan kişilerin ortak özelliği! Psikoloji açıkladı

Bazı kişiler geçmişte yaşadıkları deneyimler sonucunda başkalarına duygusal olarak ihtiyaç duymadan hareket etmeyi öğrenebiliyor. Bu durum zaman içerisinde güçlü bir duygusal bağımsızlığa dönüşebiliyor. Dolayısıyla kişinin çok yakın arkadaşlarının bulunmaması her zaman insanlardan uzak durduğu veya sosyal ilişkiler kuramadığı anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda bunun, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının ardından geliştirilen bir korunma biçimi olabileceği belirtiliyor.

NEDEN BAZI İNSANLARIN YAKIN ARKADAŞI YOK?

Psikolojik değerlendirmelere göre bazı insanlar, hayatlarının erken dönemlerinden itibaren karşılaştıkları sorunları başkalarından yardım almadan çözmeye alışabiliyor.

Kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi zamanla kişinin en güçlü özelliklerinden biri haline gelebiliyor. Ancak aynı özellik, başkalarıyla çok derin duygusal bağlar kurmayı zorlaştıran bir bariyere de dönüşebiliyor.

Bu kişiler duygusal desteğe ihtiyaç duyduklarında bir başkasına yönelmek yerine sorunlarını kendi başlarına çözmeyi tercih edebiliyor. Aynı zamanda savunmasız veya yardıma muhtaç görünmekten kaçınabiliyorlar. Bu nedenle geniş bir sosyal çevreleri, iş arkadaşları veya sık görüştükleri insanlar bulunmasına rağmen gerçekten yakın olarak tanımladıkları arkadaşlarının sayısı oldukça az olabiliyor.

Psychology Today değerlendirmesinde de geçmişte duygusal hayal kırıklıkları yaşayan bazı kişilerin sorunlarını kendi başlarına çözmeye daha fazla yöneldiği ifade ediliyor.

EN SIK YAPILAN HATA: ANTİSOSYAL OLDUKLARINI DÜŞÜNMEK

Yakın arkadaşının bulunmaması tek başına kişinin antisosyal olduğu veya bir kişilik bozukluğuna sahip olduğu anlamına gelmiyor. Bu kişiler başka insanlarla vakit geçirmekten hoşlanabilir, ekip halinde çalışabilir ve çevresindeki insanlarla sağlıklı günlük ilişkiler sürdürebilir.

Asıl farklılık, ilişkilerin daha derin bir seviyeye taşınması için gereken güveni oluşturmak konusunda ortaya çıkabiliyor. Başkalarına tamamen güvenmek veya kendi duygusal ihtiyaçlarını açıkça göstermek onlar için daha zor olabiliyor.

BU KİŞİLERDE GÖRÜLEBİLEN 6 ORTAK DAVRANIŞ

Haberde yer verilen değerlendirmelere göre şu davranışlar öne çıkıyor:

Sorunlarını çoğunlukla kendi başlarına çözmeyi tercih etmeleri

İhtiyaç duyduklarında bile yardım istemekte zorlanmaları

Başkalarına duygusal olarak bağımlı olmaktan kaçınmaları

Çok sayıda tanıdıkları olmasına rağmen az sayıda derin ilişki kurmaları

Başkalarına yardım etmeye hazır olmalarına rağmen kendi ihtiyaçlarını nadiren dile getirmeleri

Bağımsızlığa ve kişisel alanlarına önem vermeleri

Yalnız kalmaktan hoşlanmanın tek başına bir sorun olmadığı da vurgulanıyor. Bazı insanlar az sayıda sosyal bağla kendilerini son derece rahat ve mutlu hissedebiliyor.

Bununla birlikte güvene dayalı yakın ilişkilerin duygusal destek, iyi oluş ve yaşam kalitesi açısından önemli katkılar sağlayabileceği hatırlatılıyor.