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Kimse köyünde bunu yapacağını düşünmedi: Akrepleri inek gibi sağıyorlar!

Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve akrep zehri sağımı amacıyla bir merkez kuruldu. Merkezde kontrollü şartlarda yetiştirilen akreplerden elde edilen zehrin, bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılmak üzere biyolojik ham madde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kimse köyünde bunu yapacağını düşünmedi: Akrepleri inek gibi sağıyorlar!

Akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezinin kurucu ortaklarından Ezgi Zengin, merkezde akreplerin kontrollü şekilde yetiştirildiğini belirterek, bakım, besleme, üreme ve zehir sağım süreçlerinin tamamının kayıt altında ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Kimse köyünde bunu yapacağını düşünmedi: Akrepleri inek gibi sağıyorlar! 1

Elde edilen ham zehrin uygun şartlarda muhafaza edildiğini ifade eden Zengin, bu ürünün bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham maddeye dönüştürülmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kimse köyünde bunu yapacağını düşünmedi: Akrepleri inek gibi sağıyorlar! 2

12 AKREPLE BAŞLADI ŞİMDİ BAKANLIK ONAYLI YAPIYOR

Kurucu ortak Ömer Er ise merkezin kurulmadan önce AR-GE çalışması yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 12 akrep, 4'ü erkek olmak üzere bir AR-GE çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra hibe yoluyla Şanlıurfa'dan akreplerimizi getirdik. Bakanlık onaylı belgelerimizi aldık ve kendi köyümüzde, kendi yerimizde bu çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

Kimse köyünde bunu yapacağını düşünmedi: Akrepleri inek gibi sağıyorlar! 3

Türkiye'de akrep zehri üzerine çalışma yapan büyük firmaların bulunduğunu ifade eden Er, Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda ilk merkezlerden birini kurduklarını söyledi.

Kimse köyünde bunu yapacağını düşünmedi: Akrepleri inek gibi sağıyorlar! 4

BAŞTA İLAÇ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE KULLANILACAK

Akrep zehrinin başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda araştırıldığını belirten Er, "Biz de kendi ülkemize ve bölgemize faydalı olabilmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Teknoloji Transfer Merkezi'nde AR-GE çalışması başlattık. Eylül ayında gerekli çalışmalar başlayacak" diye konuştu.
Er, projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kimse köyünde bunu yapacağını düşünmedi: Akrepleri inek gibi sağıyorlar! 5

Merkezde yürütülecek AR-GE çalışmalarının tamamlanmasıyla elde edilecek akrep zehrinin farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra İnek akrep köy zehir
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