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Hiç yaşlanmıyor! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre bikinili pozu ile genç kızlara taş çıkarttı

01.07.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nebahat Çehre fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı. Sahilde bikinisiyle güneşlenen ünlü oyuncuyu görenler, "Hiç yaşlanmıyor" gibi yorumlarda bulundu.

Hiç yaşlanmıyor! Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre bikinili pozu ile genç kızlara taş çıkarttı

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerle rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre yine gündem oldu. 1960 yılında henüz 15 yaşındayken Türkiye güzeli seçildiği günden bu yana magazin basınının radarında olan ünlü oyuncu, ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi’ filminde olduğu gibi yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik kattı.

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SEZONU KUŞADASI'NDAKİ YAZLIĞINDA AÇTI

Yaz başında bir zayıflama uzmanı ile çalışan Çehre, sezonu Kuşadası’ndaki yazlığında açtı.

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NEBAHAT ÇEHRE FİT GÖRÜNTÜSÜYLE ŞAŞIRTTI

Kusursuz fiziği ile gençlere taş çıkartan Nebahat Çehre oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tam bir efsane olduğunu kanıtladı.

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Önceki sabah erken saatlerde denize girip güneşlenen ünlü oyuncu Nebahat Çehre görenleri şaşırttı.

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