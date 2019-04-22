Mynet Trend

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Görenler başta anlam veremedi...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

2015 yılından bu yana internette dolaşan fotoğraflardaki ilüzyon oyunları herkesi ilk bakışta hayret ettiriyor. Bakın son zamanlarda bu konuda popüler olan fotoğraflara baktığınızda siz ilk ne göreceksiniz...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Görenler başta anlam veremedi...

2015 yılında yayınlanan ve tüm interneti ikiye bölen mavi siyah elbiseyi hatırlıyorsunuz. Çoğu kişi ilk bakışta elbiseyi siyah beyaz görürken, çoğu kişi de aynı elbiseyi beyaz ve altın renginde görüyordu.

Bu optik ilüzyon oyunlarının olduğu şimdiki fotoğraflarda ise insanlar ilk bakışta başka bir şey görüyor bir kaç kez baktıktan sonra fotoğrafın aslını anlıyor. İşte DailyMail'in derlediği internet kullanıcıların payalştığı birbirinden komik bir o kadar da beyin yakan fotoğraflar...

12480234-6936519-On_first_glance_it_looks_as_thought_a_UFO_is_hovering_above_a_ho-a-8_1555849464513

12480236-6936519-image-a-62_1555686782557

12480238-6936519-image-m-64_1555686885217

12480240-6936519-A_groom_appeared_legless_quite_literally_at_his_wedding_as_his_l-a-7_1555849464512

12480244-6936519-image-m-60_1555686699882

12480246-6936519-image-m-57_1555686519723

12480250-6936519-Meanwhile_two_golden_retrievers_made_for_a_very_long_looking_cre-a-6_1555849464512

12480252-6936519-image-a-66_1555687655165

12480254-6936519-And_animals_aren_t_exempt_either_with_ill_timed_snaps_making_it_-a-53_1555686423206

12480256-6936519-A_man_appears_to_stand_calmly_despite_his_leg_being_on_fire_but_-a-5_1555849464445

12480260-6936519-And_a_new_series_of_mind_blowing_pictures_guaranteed_to_trick_th-a-49_1555686320747

12480262-6936519-image-m-51_1555686347679


PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Instagram yarattı! Seksiliğin yeni adı... Instagram yarattı! Seksiliğin yeni adı...
Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmazMasanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
optik illüzyon fotoğrafları ilüzyon fotoğraflar ilüzyon trajikomik fotoğraflar komik fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Asker eğlencesinde kan aktı!

Asker eğlencesinde kan aktı!

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalçalar dik, bir bacak önde... Instagram'ı yakıp geçen yeni poz modası

Instagram yarattı! Seksiliğin yeni adı...

Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz

Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz

Gerçek olduğuna inanmak zor! Sıra dışı binalar

Gerçek olduğuna inanmak zor! Sıra dışı binalar

Dikkat isteyen bu bulmacalarda ne kadar başarılı olacaksınız?

Beyin yakan bu bulmacalarda başarılı olabilecek misiniz?

Game of Thrones'un rekor geliriyle neler alınabilir?

Game of Thrones'un rekor geliriyle neler alınabilir?

Böyle bir düğün pastası yok! Kafalarını kesip...

Böyle bir düğün pastası yok! Kafalarını kesip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.