Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Görenler başta anlam veremedi...

2015 yılında yayınlanan ve tüm interneti ikiye bölen mavi siyah elbiseyi hatırlıyorsunuz. Çoğu kişi ilk bakışta elbiseyi siyah beyaz görürken, çoğu kişi de aynı elbiseyi beyaz ve altın renginde görüyordu.
Bu optik ilüzyon oyunlarının olduğu şimdiki fotoğraflarda ise insanlar ilk bakışta başka bir şey görüyor bir kaç kez baktıktan sonra fotoğrafın aslını anlıyor. İşte DailyMail'in derlediği internet kullanıcıların payalştığı birbirinden komik bir o kadar da beyin yakan fotoğraflar...
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