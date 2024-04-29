Hiçbirimiz nasıl yazılır? Hiçbirimiz ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi kurallara uygun bir şekilde kullanmak için yazı dilini iyi bilmek gerekir. Bilhassa günlük yaşamda sıklıkla yazı dili kullanan ve profesyonel anlamda yazı yazan kişiler, hangi sözcüğün nasıl yazılacağını mutlaka bilmelidir. Böylelikle imla hatası yapılmadan kaliteli metinler oluşturulabilir. Türkçede yazımı en fazla kafa karıştıran sözcüklerden biri olarak hiçbirimiz ifade öne çıkar. Hiçbirimiz nasıl yazılır sorusu pek çok insanın sorguladığı bir konudur. Bu konuda TDK’ye bakarak net bir cevap almak mümkündür.

Hiçbirimiz nasıl yazılır?

Birleşik yapıdaki sözcükler, tek başına anlam ifade eden iki veya daha fazla sözcüğün birleşmesiyle yeni bir anlam oluşturan dil yapılarıdır. Bazı birleşik kelimelerin bitişik olarak yazılması uygun görülür. Bunlar bitişik kelimelerdir. Örneğin; sabahleyin, akşamüstü, hiçbir, herhangi, hepsi bitişik yazılması doğru kabul edilen sözcüklerdir. Bu tür sözcüklerin ayrı yazılması anlam bozulmalarına neden olabilir. Hiçbirimiz yazımı sırasında da kelimelerin ayrılmadan bitişik bir şekilde kullanılması gerekir. Buna göre "Hiçbirimiz ayrı mı yazılır?" sorusundaki kafa karışıklığı sözcüğün bitişik yazılışı ile sonlanabilir.

Hiçbirimiz doğru yazılışı

Hiçbirimiz, "hiç" sözcüğü ile "bir" sözcüklerinin birleşiminden türeyen bir sıfat tamlamasıdır. Olumsuz bir anlam ifade eder ve hiçbir şey, hiçbir kişi gibi anlamlarla kullanılır. Kısaca hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin olarak da ifade edilebilir. Hiçbirimiz TDK kurallarına göre bitişik olarak yazılması gereken sözcükler arasında bulunur. Cümle içerisinde herhangi bir anlam bozulması ve metin kalitesinin düşmemesi için sözcük bitişik şekilde yazılmalıdır.

Hiçbirimiz bitişik mi yazılır?

Hiçbirimiz, bitişik yazılması gereken bir kelimedir. TDK'ye göre doğru yazımı "hiçbirimiz” biçiminde olmalıdır." Buna göre hiç birimiz biçiminde kullanımı imla hatası olarak kabul edilir. Bu tür sözcüklerin doğru yazım şekillerini öğrenmek, güzel bir Türkçe kullanımı için son derece önemlidir. Hiçbirimiz sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Hiçbirimiz (Doğru kullanım)

Hiç birimiz (Yanlış kullanım)





