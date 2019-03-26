Hiçbirinin farkında değiliz! İşte renklerin iştahımız üzerine etkileri

Yemek yenilen mekanlarda kullanılan renklerin iştahımızı kontrol ettiğini biliyor muydunuz? Evet, neredeyse bütün renklerin duygu durumlarımız üzerinde etkileri bulunuyor. Yapılan araştırmalar, renklerin tüketilen besin miktarı ve yemek tercihi üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Şöyle bir aklınızdan geçirin sevgili okur, sizin de kırmızıyı gördükçe mideniz kazınmadı mı hiç? :) Bakalım hangi renk yemek konusunda bizleri nasıl etkiliyor;

Kırmızı



Restoranlarda en çok kırmızı rengi karşımıza çıkar, çünkü beyne en fazla etki eden renktir kendileri. Özellikle fast food restoranlarında denk geldiğimiz kırmızının iştah artırıcı etkisi vardır. Yemek yeme isteğini artırır. Açlık yaratma hissinin yanı sıra heyecan hissini de uyarır. Bazı ülkelerdeki fast food restoranları obezite oranlarının artmasından dolayı tabela ve iç mekan renklerini kırmızıdan yeşile çevirmiştir.

Yeşil

Yeşilin insan üzerinde yatıştırıcı etkisi vardır. Odaklanmayı artırır. 'Sağlıklı' mesajı vermek isteyen mekanlar tasarımlarında yeşil rengi tercih ederler. Bu renk aynı zamanda sindirime de yardımcı olur. Huzuru çağrıştıran renk aynı zamanda bireyde 'doğal, sağlıklı' algısı da yaratmaktadır.