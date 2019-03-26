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Hiçbirinin farkında değiliz! İşte renklerin iştahımız üzerine etkileri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Neden restoranlarda kırmızı rengi sıkça karşımıza çıkar? Balık restoranlarında neden sıklıkla maviyi görürüz? Dİyetisyen ofislerin de sık sık yeşil rengiyle karşılaşmamızın bir anlamı var mı? Renkler hayatımızın her alanında olduğu gibi beslenme konusunda da duygularımızı tetikleyen bir faktör. Yemek seçimlerimizi ve iştahımızı yönetebilen renkleri gelin hep birlikte tanıyalım...

Hiçbirinin farkında değiliz! İşte renklerin iştahımız üzerine etkileri

Yemek yenilen mekanlarda kullanılan renklerin iştahımızı kontrol ettiğini biliyor muydunuz? Evet, neredeyse bütün renklerin duygu durumlarımız üzerinde etkileri bulunuyor. Yapılan araştırmalar, renklerin tüketilen besin miktarı ve yemek tercihi üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Şöyle bir aklınızdan geçirin sevgili okur, sizin de kırmızıyı gördükçe mideniz kazınmadı mı hiç? :) Bakalım hangi renk yemek konusunda bizleri nasıl etkiliyor;

Kırmızı

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Restoranlarda en çok kırmızı rengi karşımıza çıkar, çünkü beyne en fazla etki eden renktir kendileri. Özellikle fast food restoranlarında denk geldiğimiz kırmızının iştah artırıcı etkisi vardır. Yemek yeme isteğini artırır. Açlık yaratma hissinin yanı sıra heyecan hissini de uyarır. Bazı ülkelerdeki fast food restoranları obezite oranlarının artmasından dolayı tabela ve iç mekan renklerini kırmızıdan yeşile çevirmiştir.

Yeşil

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Yeşilin insan üzerinde yatıştırıcı etkisi vardır. Odaklanmayı artırır. 'Sağlıklı' mesajı vermek isteyen mekanlar tasarımlarında yeşil rengi tercih ederler. Bu renk aynı zamanda sindirime de yardımcı olur. Huzuru çağrıştıran renk aynı zamanda bireyde 'doğal, sağlıklı' algısı da yaratmaktadır.

Turuncu

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Enerji ve heyecanın rengidir turuncu. Kırmızı gibi turuncu rengi de iştah açıcıdır. Uzun süre bakıldığında sıcaklık hissi verir.

Sarı

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Serotonin hormonu salımını artırır. Bu da kendinizi daha mutlu hissetmenize yardımcı olur. Sarı rengin de iştah artırıcı etkisi söz konusu.

Mavi

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Rahatlatıcı etkisi vardır. Aynı zamanda iştahı kontrol altına alır. Az yemek yemek isterseniz mavi tabak, mavi masa örtüsü tercih edebilirsiniz.

Pembe

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Pembenin de insan üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır. Stresli ruh halinden sizi kurtararak dinginleşmenizi sağlar. Eğer stresten kaynaklı aşırı yemek yeme probleminiz varsa mutfağınızda pembeye yer açın! Sadece mutfak değil evinizin her köşesinde bu sıcak rengi barındırmanızda fayda var...

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