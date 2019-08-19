Mynet Trend

Hıçkırık neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir? İşte 7 yöntem

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Hıçkırık, ansızın başlıyor ve çoğu zaman ciddi bir hastalık olarak görülmüyor. Ancak uzun sürmesi halinde rahatsız eden bir sağlık problemine dönüşebiliyor. Hıçkırık, birtakım manevralarla kolayca durdurulabilirken, bazen son derece inatçı olabiliyor.

Hıçkırık neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir? İşte 7 yöntem

Kesik kesik ya da peş peşe duyulabilen hıçkırık krizleri uzun sürüp geçmeyebiliyor ve stres yaratabiliyor. Ayrıca 48 saati aşan ve geçmeyen hıçkırıkların altında, gırtlak hastalıkları, akciğer ve beyin tümörü ile kalp zarında enfeksiyon oluşması, beyin damarlarında tıkanma gibi ciddi hastalıkların varlığı söz konusu olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak hıçkırık hakkında bilgi verdi.

AYLARCA SÜREBİLİYOR

Hıçkırık, solunum kaslarından diyaframın ve bazen kaburgalar arasındaki kasların ritmik kasılmalarıyla oluşur. Ani ve hızlı bir nefes alma hareketi, ses tellerinin kapanmasıyla kesilir. Bu sırada oluşan “hıçk” sesi nedeniyle hıçkırık olarak isimlendirilir. Yaklaşık dakikada 4-60 kez tekrarlayarak devam edebilir. Hıçkırık tipleri sürelerine göre sınıflanır, 48 saatten kısa sürüyorsa akut hıçkırıktır, 2-30 gün sürenler ‘inatçı’ ve 1 aydan uzun sürenler ‘dayanılmaz’ hıçkırık olarak isimlendirilir.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hıçkırık genellikle mide bağırsak sistemi ve merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları sonucunda ortaya çıkar. Akut hıçkırıklar genellikle çocuklarda görülür ve genellikle kendiliğinden düzelir. Uzun süreli olduğunda kişinin hayatını dayanılmaz hale getirebilir. Yemek yemesini, uykusunu ve sosyalleşmesini önemli derecede zorlaştırır. Tanımlanmış yüzün üzerinde hıçkırık nedeni vardır ancak sürekli olan ve geçmeyen hıçkırık şikayetlerinde merkezi sinir sistemi hastalıkları düşünülmelidir.

HIÇKIRIĞI TETİKLEYEN NEDENLER NELER?

Hıçkırığı tetikleyen nedenler aşağıdaki gibidir;

Reflü hastalığı
Midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi
Aşırı acılı beslenme
Fazla alkol alımı
Akciğerlerin sigara veya rahatsız edici kokularla uyarılması
Aşırı coşku veya üzüntü durumu

UZUN SÜRE DEVAM EDEN HIÇKIRIK BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ

Hıçkırık tek şikayet ise akla beyin hastalıkları gelmez, beraberinde başka belirtilerin de olması gerekir. Reflü hastalığı ve mide fıtığı ilk akla gelebilecek nedenler arasında sayılabilir. Koroner arter hastalığı, perikardit ve aort anevrizması gibi kalp hastalıkları araştırılmalıdır. Burun, geniz, gırtlak hastalıkları incelenmeli, dış kulak yolu yabancı cisimleri de düşünülmelidir. Ayrıca elektrolit dengesizlikleri, üremi, hiperglisemi, zehirlenmeler veya bazı ilaçların yan etkileri olarak da hıçkırık görülebilmektedir. Ayrıca anksiyete, aşırı stres ve öfori gibi psikolojik durumlar sonucunda hıçkırık görülebilir.

TEDAVİ İÇİN ALTTA YATAN NEDEN TESPİT EDİLMELİ

Ani başlayan ve kısa süreli hıçkırık tedavisi için bir takım fiziksel manevralar etkili olabilir. Bunları burun ve geniz uygulamaları, vagus sinirinin uyarılmaları ve solunum manevralarıdır. İnatçı ve dayanılmaz hıçkırık tedavisi için altta yatan hastalığın tespit edilmesi çok önemlidir. Ancak nedeni saptanamayan veya altta yatan hastalığın tedavi edilemediği durumlarda semptomatik ilaç tedavilerine başvurmak gerekebilir.

Hıçkırık sırasında uygulanabilecek yöntemler şunlardır;

Buruna sirke çekmek
Limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak
Hızlı nefes alıp vermek.
Derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak.
Boğazda öğürme refleksini uyarmak için küçük bir kaşıkla dilin gerisine dokunmak.
Buz yutmak veya buzlu su içmek
Yüzü soğuk suyla yıkamak veya yüze soğuk kompres uygulamak

Labirentten farksız! Gören büyüleniyorLabirentten farksız! Gören büyüleniyor
Herkes o ilacın bağımlılık yaptığını sanıyor ancak...Herkes o ilacın bağımlılık yaptığını sanıyor ancak...
Hamileler dikkat! Bunu yapıyorsanız risk altındasınızHamileler dikkat! Bunu yapıyorsanız risk altındasınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hıçkırık sağlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Genç oyuncu otel odasında ölü bulundu

Genç oyuncu otel odasında ölü bulundu

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Canan Karatay'ın tavsiyesine itiraz geldi: Felç riski artar

Canan Karatay'ın tavsiyesine itiraz geldi: Felç riski artar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hipertansiyon nedenleri nelerdir? Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanımı şart! Hipertansiyonla ilgili doğru bilinen 3 yanlış

Herkes o ilacın bağımlılık yaptığını sanıyor ancak...

Hamilelere 'dar pantolon' uyarısı!

Hamileler dikkat! Bunu yapıyorsanız risk altındasınız

İşte KOAH ve astım hastalarına nefes aldıracak öneriler!

KOAH ve astım hastaları yazın nelere dikkat etmeli?

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Başar Kaya'dan 'Hollywood yanağı' uyarısı

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi

Meme estetiğiyle ilgili sık sorulanlar

Bakın ideal boyutu kaçmış!

Genç erkeklerin saçlarını güçlendirecek ipuçları

Genç erkeklerin saçlarını güçlendirecek ipuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.