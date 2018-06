Hidayet Türkoğlu: Önemli iki maç oynayacağız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımlar olarak her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında bulunduklarını belirterek, "Umuyorum ki elemelerde kazanacağımız maçlarla, Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanırız" dedi.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun son iki maçında 28 Haziran Perşembe Ukrayna, 1 Temmuz Pazar ise İsveç ile Ankara'da karşılaşacak milli takım için Ankara Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

Federasyon başkanı Türkoğlu, burada yaptığı açıklamada, hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu kendisi gibi tüm kadronun bildiğini vurgulayarak, "Sanıyorum ülke de beklenti içinde. Milli takımlar olarak her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında bulunmuş bir ülkeyiz. Umuyorum ki elemelerde kazanacağımız maçlarla, Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanırız" ifadelerini kullandı.

Perşembe ve pazar günü iki önemli maç oynayacaklarını dile getiren Türkoğlu, "İlk grubu avantajlı bitirmek açısından önemli iki maç oynayacağız. Sonra da diğer grupla eşleşiyoruz. Bu 6 grubun içinde 3'e giren Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanacak. Ekip iyi çalışıyor, inanıyorum ki gerek perşembe gerekse de pazar günü Ankara halkı milli takımımızı yalnız bırakmayacak. Sporculuk hayatımda bunu çok yaşadım, taraftar olduğu zaman, sizi destekleyen birileri olduğu zaman gerek motivasyonunuz, gerek konsantrasyonunuz, gerekse de enerjiniz her zaman artıyor. Milli takımlarda bunu her zaman yaşadık, Türk halkı her süreçte bizi destekledi. İnanıyorum ki şimdi de bu genç arkadaşlarımızı destekleyecekler. Perşembe ve pazar günü burada muazzam bir atmosfer olacaktır. Buraya gelecek herkese, televizyon başında bizi izleyeceklere teşekkür ediyorum. İnşallah iki maçımızı kazanır ve diğer gruba avantajlı geçeriz" diye konuştu.