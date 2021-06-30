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Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var

30.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya 3'üncü Lig ekibi Kaiserslautern'de forma giyen Türk futbolcu Hikmet Çiftçi'ye Türkiye'den teklifler var.

Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var

Almanya'da doğup büyüyen U17 Milli Takımı'na kadar da Almanya'da görev yapan Hikmet Çiftçi, U19'dan sonra Türkiye'yi tercih etti.

Futbola Köln'de başlayan Hikmet Çiftçi, orta sahanın forvet arkası, oyun kurucu ve ön libero mevkiinde gösterdiği performansla Almanya alt yaş milli takımlarında da boy göstererek ya en iyi oyuncu seçildi ya da gol kralı oldu. Hikmet Çiftçi, Türkiye'yi seçmesinin ardından sıkıntılar yaşamaya başladı.

Ümit Milli takım seviyesine geldikten sonra Almanların tekrardan milli takıma kazandırmak istediği Hikmet Çiftçi, Vedat İnceefe döneminde Türkiye U19 ve Ümit Milli takımında oynamaya başladıktan sonra Almanya'daki takımında yedek kaldı. Yedek kalmasının ardından yılmayan Hikmet Çiftçi, Bundesliga 2 ekiplerinden Erzgebirge Aue'ye transfer oldu. Aue'de de istediği fırsatı yakalayamayan gurbetçi orta saha, 3. Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e gitti. Kaiserslautern'de 1.5 sezonda 39 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol atma başarısı gösterdi. Orta sahada 6 ve 8 numara görev yapabilen Hikmet Çiftçi, 10 numara olarak da forma giyiyor. Hikmet'in takımıyla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Gurbetçi oyuncu gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Yaptığı başarılı transferlerle dikkat çeken Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın gurbetçi oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hatayspor'un yanı sıra Giresunspor ve Kayserispor da Hikmet Çiftçi için nabız yokladı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Türkiye
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