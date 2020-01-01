SPOR
  4. Hikmet Karaman, Antalyaspor'la anlaştı

Hikmet Karaman, Antalyaspor'la anlaştı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 01.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman, Antalyaspor'la anlaştı

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımın başına Hikmet Karaman’ı getiriyor. Tecrübeli hoca ile Antalyaspor yöneticileri dün İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi ve büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi ligin ikinci yarısında takımı 59 yaşındaki deneyimli teknik direktöre emanet etmek istiyor. Hikmet Karaman, yapılacak son görüşmede bir pürüz yaşanmazsa Süper Lig’in ikinci yarısında Kırmızı-Beyazlı takımın başında olacak.

(Skor)

Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de flaş ayrılıkSüper Lig'de flaş ayrılık
'Bu takım ligde kalacak''Bu takım ligde kalacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hikmet karaman Antalyaspor Stjepan Tomas

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Trabzonspor'a sürpriz isim

Trabzonspor'a sürpriz isim

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Milli futbolculardan transfer haberlerine yanıt

Milli futbolculardan transfer haberlerine yanıt

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalyaspor'da tek eksik Charles

Antalyaspor'da tek eksik Charles

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Antalyaspor’dan ilginç hakem açıklaması

Antalyaspor’dan ilginç hakem açıklaması

İşte Antalyaspor'un yeni hocası

İşte Antalyaspor'un yeni hocası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'da Nazım Sangare fırtınası

Antalyaspor'da Nazım Sangare fırtınası

Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de flaş ayrılık

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Antalyaspor'da tek eksik Charles

Antalyaspor'da tek eksik Charles

ÖZET | Antalyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 2-2

Ankaragücü 1 puanı yine son dakikada kaptı!

Antalyaspor'da 3 eksik

Antalyaspor'da 3 eksik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.