Hikmet Karaman, Antalyaspor'la anlaştı

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımın başına Hikmet Karaman’ı getiriyor. Tecrübeli hoca ile Antalyaspor yöneticileri dün İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi ve büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Akdeniz ekibi ligin ikinci yarısında takımı 59 yaşındaki deneyimli teknik direktöre emanet etmek istiyor. Hikmet Karaman, yapılacak son görüşmede bir pürüz yaşanmazsa Süper Lig’in ikinci yarısında Kırmızı-Beyazlı takımın başında olacak.
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