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Hikmet Karaman'dan futbolculara ültimatom

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın Kayserispor maçı sonrası futbolcularına ‘herkes aldığı paranın hakkını verecek’ sözleriyle ültimatom vermesi camiada büyük ses getirdi.

Hikmet Karaman'dan futbolculara ültimatom

Sarı-kırmızılı taraftarlardan Karaman'a destek mesajları yağarken, tecrübeli teknik adamın Kayserispor maçındaki performanslarından dolayı bazı futbolcuları kızağa çekmeye hazırlandığı öğrenildi.

Karaman, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün takımı değil bu. Oyuncular aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı oyuncuların işine gelmiyor. Buradan çıkmak için her şeyimizi vermemiz lazım" demişti.

Maçın devre arasında yenilen gollere ve penaltı pozisyonlarına büyük tepki gösterdiği belirtilen Karaman'ın, kadroda revizyona gideceği ve bazı isimleri kulübeye alacağı ifade ediliyor.

Yaptığı açıklamayla futbolcularına ültimatom veren Karaman'ın kalan maçlar öncesi kulüpte seferberlik ilan ettiği, fiziksel olarak ortaya çıkan olumsuz tabloyu değiştirmek için de ekstra çalışma programı hazırladığı belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 3 maçtan 1 puan aldı. Sarı-kırmızılılar ligin 27. haftasındaki Kasımpaşa ve 28. haftasındaki Göztepe maçlarını sahasında oynayacak.

(İHA)

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