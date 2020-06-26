Hikmet Karaman’dan futbolcularına rekabet uyarısı

Göreve başladığı günden beri ekibiyle birlikte disiplinli çalışmaya büyük önem veren Karaman, forma rekabeti konusunda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Geçen hafta Göztepe karşısında Hadebe ve Fofana’ya on birde şans veren Karaman’ın bu haftaki Fenerbahçe maçında değişikliğe gideceği öğrenildi.
Karaman’ın sakatlığı düzelen Bifouma ve geçen hafta Göztepe maçında oyuna ikinci yarıda girdikten sonra katkı sağlayan Hafez’e Fenerbahçe karşılaşmasında ilk on birde şans tanıyabileceği belirtiliyor.
Süper Lig'in 29. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, forma rekabetine girmeyen futbolculara kadro yüzü göstermeyeceğinin mesajını verdi.
(İHA)
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