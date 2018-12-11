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Hikmet Karaman: İyi başlangıç yaptık

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 11.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, bundan sonraki maçların öneminin daha da arttığını söyledi.

Hikmet Karaman: İyi başlangıç yaptık

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında yapacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaman, oyuncularının iyi bir başlangıç yaptığını, bundan sonra taraftar, yönetim, teknik heyet ve şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirtti.

Takım olarak Akhisarspor maçına odaklandıklarını anlatan Karaman, "Galibiyetten sonra konuşmak kolay ama daha yolun başındayız. Bu hafta oynayacağımız Akhisarspor karşılaşması son derece önemli. Rakibimiz çıkış içerisinde, formda olan bir takım. Dolayısıyla teknik heyet olarak bütün odak noktamız Akhisarspor maçı ve Kasımpaşa karşılaşmalarının artıları, eksileridir" ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra Kasımpaşa karşısında forma giyen oyuncular, salona geçerek burada kondisyon, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise yarı sahada topla kontrol pas çalışması yaptı.

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