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Hikmet Karaman: Mağlubiyeti hak etmedik

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 14.06.2020 08:04 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa karşısında büyük bir avantajı kaçırdıklarını ifade ederek, “Bana göre mağlubiyeti bugün hak etmedik” dedi.

Hikmet Karaman: Mağlubiyeti hak etmedik

Kasımpaşa karşısında 2-1'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sonuçtan ötürü üzgün olduklarını ifade ederek "Mücadelenin bir saatlik bölümünde hem oyunu kontrol altına aldık, hem iyi oynadık hem de golü bulduk. Ama 9 haftadır kazanamayan takımız. Hatadan gol yiyebiliriz ama ayağınızdaki topu rakibe verdiğinizde başka bir olaya gidiyor. Burada da bireysel hata yapan oyuncumuzu değil, eleştiri anlamında değil 9 haftanın getirdiği bir stres var bu kadar basit bir hatayı yapmamamız gerekiyordu. Skor 2-1 olunca insanın psikolojik olarak birçok şeyi oyun içinde kaybolabiliyor. Ama buna rağmen sahada ruhsuz, koşmayan bir takım durumuna asla girmedik. Oyuna giren oyuncularımız da oyunu ayakta tutamaya çalıştılar. Son vuruşlarda etkili olabilseydik eğer beraberliği de yakalayabilirdik. Bana göre bugün mağlubiyeti hak etmedik. En azından bir puanla buradan ayrılmamız gerekirdi. Büyük bir avantaj kaçırdık. 3 puanla bitirseydik başka şeyler düşünecektik, ama bundan sonra rakiplerin yarın alacağı skorlara bakacağız. Yarın skorlara lehimize işlerse eğer Göztepe maçında yeni bir başlangıç yapabiliriz" dedi.

Ligde alt sıraları ilgilendiren karşılaşmaların sonuçlarının da kendilerini yakından ilgilendirdiğini ifade eden Karaman, "Mağlubiyet hepimizi kızdırabilir, üzebilir ama pes etmek yok. Yarın görelim sonuçları sonra hazırlıklarımızı ona göre yapmamız lazım. Nihayetinde bunlar bizim futbolcularımız” ifadelerini kullandı. Karşılaşma öncesi Mustafa Akbaş’ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasına da değinen Karaman, “Mustafa’nın sakatlanıp kadrodan çıkması büyük bir şansızlıktı, iyi hazırlanmıştı" diye konuştu.

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