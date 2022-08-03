MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar?

Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar?

03.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla konuşulan ünlü ismin sevgilisi Hilal Altınbilek ile nikah masasına oturmaya hazırlandıkları iddia ediliyor. Peki Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar?

Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 1.5 yıldır birlikte olan ünlü çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Peki Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

metin hara1

METİN HARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPIYOR?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Metin Hara 40 yaşındadır, ilköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Daha sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni de bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversite hayatı süresince geçimini sağlamak amacıyla reklam oyunculuğuna başlamış, pek çok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında rol almıştır. Büyük oranda kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başlamıştır. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştirmiş olan ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000'den fazla insanla paylaşmış olan Metin Hara, birçok basın-yayın kuruluşu vasıtasıyla milyonlara seslenmiştir.

metin hara2

Hara, 2000 senesinden itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan bireylere seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 senesinde ise ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülünü kazanmıştır.
2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçirmiş olan Metin Hara "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerler düzenlemiştir.

Pek çok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin Hara, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir. Aşkın İstilası-Yol,Aşkın İstilası-Dem, İyiliğin Bilim Hali, İyiliğin Hareket Hali isimlerinde kitapları mevcuttur.

A1

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek 1991’de İzmir’de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ile ilgilenen Altınbilek Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında katıldığı bir güzellik yarışması sonrası fotomodellik yapan Altınbilek, 2009-2010’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çeşitli oyunculuk eğitimleri aldı. Ali Haydar Elçığ'dan da eğitim alan Altınbilek, televizyon dizileriye izleyicinin karşısına çıktı. İlk oyunculuk deneyimi, 2011’de yayınlanan Derin Sular adlı dizi oldu. 2013’de Karagül adlı dizide, 2016’da ise Hayatımın Aşkı adlı dizide rol aldı. 2018 yılında yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova ile şöhretini pekiştirdi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı Çocuklar Sana Emanet isimli sinema filminde başrol oyuncusu olarak ününü beyazperdeye taşıdı.

A2

ADRİANA LİMA İLE METİN HARA YAŞADIKLARI AŞKLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Adriana Lima Metih Hara aşkı geniş yankı uyandırmıştı. Aşk yaşadıkları dönemde magazin basını tarafından Adriana Lima ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Metin Hara'nın sözleri tepki çekmişti. Reklam ve PR çalışması olduğu öne sürülen aşk bir süre sonra bitti. Sık sık Türkiye'ye gelen Adriana Lima ülkesine döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Erçel-Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme!Hande Erçel-Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme!
MasterChef Türkiye'de skandal olay! Melih kıymasını bulamayınca gerçek ortaya çıktı...MasterChef Türkiye'de skandal olay! Melih kıymasını bulamayınca gerçek ortaya çıktı...
Aleyna Tilki'nin silahlı videosu olay oldu! Defalarca ateş ettiAleyna Tilki'nin silahlı videosu olay oldu! Defalarca ateş etti
Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek Metin Hara kimdir metin hara adriana lima metin hara hilal altınbilek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

İçinden çıkanlar dudak uçuklattı! Altından tuğla bile var

İçinden çıkanlar dudak uçuklattı! Altından tuğla bile var

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

İlginizi Çekebilir

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.