Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 1.5 yıldır birlikte olan ünlü çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Peki Hilal Altınbilek ile aşk yaşayan Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli ve kaç yaşında, ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

METİN HARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPIYOR?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Metin Hara 40 yaşındadır, ilköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Daha sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni de bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversite hayatı süresince geçimini sağlamak amacıyla reklam oyunculuğuna başlamış, pek çok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında rol almıştır. Büyük oranda kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başlamıştır. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştirmiş olan ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000'den fazla insanla paylaşmış olan Metin Hara, birçok basın-yayın kuruluşu vasıtasıyla milyonlara seslenmiştir.

Hara, 2000 senesinden itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan bireylere seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 senesinde ise ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülünü kazanmıştır.

2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçirmiş olan Metin Hara "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerler düzenlemiştir.

Pek çok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin Hara, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir. Aşkın İstilası-Yol,Aşkın İstilası-Dem, İyiliğin Bilim Hali, İyiliğin Hareket Hali isimlerinde kitapları mevcuttur.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek 1991’de İzmir’de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ile ilgilenen Altınbilek Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında katıldığı bir güzellik yarışması sonrası fotomodellik yapan Altınbilek, 2009-2010’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çeşitli oyunculuk eğitimleri aldı. Ali Haydar Elçığ'dan da eğitim alan Altınbilek, televizyon dizileriye izleyicinin karşısına çıktı. İlk oyunculuk deneyimi, 2011’de yayınlanan Derin Sular adlı dizi oldu. 2013’de Karagül adlı dizide, 2016’da ise Hayatımın Aşkı adlı dizide rol aldı. 2018 yılında yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova ile şöhretini pekiştirdi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı Çocuklar Sana Emanet isimli sinema filminde başrol oyuncusu olarak ününü beyazperdeye taşıdı.

ADRİANA LİMA İLE METİN HARA YAŞADIKLARI AŞKLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Adriana Lima Metih Hara aşkı geniş yankı uyandırmıştı. Aşk yaşadıkları dönemde magazin basını tarafından Adriana Lima ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Metin Hara'nın sözleri tepki çekmişti. Reklam ve PR çalışması olduğu öne sürülen aşk bir süre sonra bitti. Sık sık Türkiye'ye gelen Adriana Lima ülkesine döndü.

