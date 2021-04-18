MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hilary Duff itirafıyla olay oldu: Oğlumun beni doğum yaparken görmesini istedim

Hilary Duff itirafıyla olay oldu: Oğlumun beni doğum yaparken görmesini istedim

18.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce üçüncü bebeğini dünyaya getiren ünlü şarkıcı Hilary Duff, çarpıcı bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı henüz 9 yaşında olan oğlunun kendisini doğum yaparken izlemesini istediğini belirtti.

Hilary Duff itirafıyla olay oldu: Oğlumun beni doğum yaparken görmesini istedim

Geçtiğimiz ay eşi Matthew Koma ile birlikteliğinden ikinci, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 33 yaşındaki Hillary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum sırasında izlemesini istediğini söyledi.

24 Mart'ta üçüncü kez anne olan Hilary Duff, bu çarpıcı açıklamayı, konuk olduğu Informed Pregnancy adlı yayında yaptı. Duff "Benim için oğlumun orada olması önemliydi. Çünkü ona karşı gerçekten açık ve dürüst olmak istiyorum. Ayrıca kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve çocuk dünyaya getirmenin nasıl bir şey olduğunu görmesini istedim" diye konuştu.

"GELECEKTEKİ EŞİNİN KARARINA SAYGI DUYMASI GEREKİR"

Hilary Duff, oğlunun kendisi doğum yaparken izlemesini isteme sebeplerinden birini de onun gelecekteki eşine ya da sevgilisine bu konuda saygı duymayı öğretmek olduğunu anlattı.

Ünlü şarkıcı Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Duff "Orada olmak istedi, ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" diye konuştu. Hilary Duff, üçüncü bebeği Mae'nin dünyaya geliş sürecinin sadece 3 saatte tamamlandığını da ekledi.

607be99855428724bc772c18

"OĞLUM ERKEKLERİN KASLARIYLA ÖVÜNÜYOR"

Hilary Duff, 9 yaşındaki oğlunun zaman zaman "Erkeklerin kocaman kasları var" dediğini belirterek "Evet ama kadınlar da kendi bedenlerinden bir bebeği dünyaya getiriyorlar" dedi.

Mart ayında dünyaya gelen Mae adlı kız bebek Hilary Duff'ın üçüncü çocuğu. Mike Comrie ile evliliğinden dünyaya gelen Luca'nın yanı sıra şu anda evli olduğu Matthew Koma'dan da Banks adında bir kızı daha bulunuyor.

607be99555428724bc772c16

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Hilary Duff'ın henüz 9 yaşında olan oğlu Luca'nın kendisi doğum yaparken izlemesini istediğini söylemesi ise tartışmalara yol açtı.

Sosyal medya platformlarında bazı kişiler "Bir çocuğun, bir yetişkinin doğum yapmasını izlemesine izin vermemek gerekir" görüşünü savunurken bazıları da "Bunu bir çocuğa niye yaparsın" diyerek tepki gösterdi. Bir başkası da "Umarım Luca iyidir" yorumunu yaptı. Duff'ın bu açıklamalarını "tuhaf" bulanlar çoğunluktaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Kim Kardashian bekarlığa döndü! Her gece bir yerde...Kim Kardashian bekarlığa döndü! Her gece bir yerde...
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü

Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü

Flaş öneri: Koronavirüs aşısı yaptırmaya para cezası

Flaş öneri: Koronavirüs aşısı yaptırmaya para cezası

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Cengiz, 3 yöneticinin istifasını isteyecek iddiası

Cengiz, 3 yöneticinin istifasını isteyecek iddiası

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.