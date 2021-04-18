Hilary Duff itirafıyla olay oldu: Oğlumun beni doğum yaparken görmesini istedim

Geçtiğimiz ay eşi Matthew Koma ile birlikteliğinden ikinci, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 33 yaşındaki Hillary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum sırasında izlemesini istediğini söyledi.

24 Mart'ta üçüncü kez anne olan Hilary Duff, bu çarpıcı açıklamayı, konuk olduğu Informed Pregnancy adlı yayında yaptı. Duff "Benim için oğlumun orada olması önemliydi. Çünkü ona karşı gerçekten açık ve dürüst olmak istiyorum. Ayrıca kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve çocuk dünyaya getirmenin nasıl bir şey olduğunu görmesini istedim" diye konuştu.

"GELECEKTEKİ EŞİNİN KARARINA SAYGI DUYMASI GEREKİR"

Hilary Duff, oğlunun kendisi doğum yaparken izlemesini isteme sebeplerinden birini de onun gelecekteki eşine ya da sevgilisine bu konuda saygı duymayı öğretmek olduğunu anlattı.

Ünlü şarkıcı Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Duff "Orada olmak istedi, ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" diye konuştu. Hilary Duff, üçüncü bebeği Mae'nin dünyaya geliş sürecinin sadece 3 saatte tamamlandığını da ekledi.