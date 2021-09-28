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Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçe yazdı! ''Acun'u arayın''

28.09.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa maçlarının açık kanaldan yayınlanması gerektiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, kaleme aldığı son yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini ifade etti. Exxen'den yayınlanan maçların kalitesiz olduğunu söyleyen Uluç, maçların şifresiz olarak TV'den yayınlanması gerektiğini söyledi.

Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçe yazdı! ''Acun'u arayın''

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bu akşam Ajax'a konuk olacak. Amsterdam Arena'daki karşılaşmaya mevcut kadrosundan tam 12 eksikle çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, kısıtlı kadrosuyla Hollanda'dan puanla dönmeye çalışacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

MAÇ ÖNCESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Futbolseverler nefeslerini tutup maç saatini beklerken Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yazısında yayıncı kuruluş Exxen'de görüntü ve ses kalitesinin bozuk olduğunu belirten Uluç, dikkat çeken bir öneride bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Acun Ilıcalı'yı araması ricasında bulundu.

"TV8'DEN YA DA..."

Maçın TV8'den ya da S Sport veya S Sport Plus kanallarından yayınlanması için çağrıda bulunan Uluç'un yazısı sosyal medyada gündem oldu. Maçın şifresiz kanala alınmasının herkesin duasını alacağını söyleyen Uluç'un çağrısına henüz cevap gelmedi.

YAYIN KALİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yazısının bir bölümünde de Exxen'deki yayın kalitesinin kötü olduğunu vurgulayan Uluç, görüntünün geç; sesin bozuk ve kötü geldiğini kaleme aldı.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Hıncal Uluç Recep Tayyip Erdoğan Acun Ilıcalı Exxen
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