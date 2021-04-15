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Hıncal Uluç: Fatih Terim bırakacak

15.04.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Uluç, "Fatih Terim'in bu kulübün teknik direktörü olarak kalmayacağı bana göre açık." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç: Fatih Terim bırakacak

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi ve Mustafa Cengiz'in başkanlığı bırakması gerektiğini belirtirken, Fatih Terim'in de görevine devam etmeyeceğini ifade etti. İşte Hıncal Uluç'un sözleri...

"YEDLIN SAKATLIĞINA BAKMIYORLAR"

Takım arkadaşın yerde, doktorlar başında, sedyeler geliyor, hastaneye götürülüyor, öyle ağır sakatlanmış, ne oluyor buna diye gidip aldıran yok. İnsan merakından rakip oyuncuya bile gider biri yerde öyle yatıyorsa.

"YEDLIN UMURLARINDA DEĞİL"

Türkiye'de sahtekarlık diz boyunu geçti, tamam, en ufak temasta herkes yere atıyor tamam ama böyle baktığında neyin ne olduğunu görüyorsun. O takımda Yedlin'in orada olması kimsenin umurunda değil, Mustafa Cengiz'in de söylediği bu.

"CENGİZ AZ BİLE SÖYLEMİŞ"

Mustafa Cengiz futbolculara ağır mı söylemiş, hayır, az bile söylemiş. Eğer bunlar Galatasaraylı olsalar yürekten, koşmuyorlar bile!

"TERİM'İN KALMAYACAĞI AÇIK"

Fatih Terim'in bu kulübün teknik direktörü olarak kalmayacağı bana göre açık. Mustafa Cengiz'in başkan olarak kalmaması gerektiği de bana göre açık. Mustafa Cengiz sağlığıyla mücadele ediyor.

"CENGİZ BIRAKMALI"

Mustafa Cengiz ağır hasta, hafif hasta değil. Yakınları da istemiyorlar, en başta ben, en eski arkadaşıyım. Vurulduğum benzinci onun dükkanı, benzinimi de oradan alıyorum. Ben nereden bakarsan bak Mustafa ile beraberim ama Mustafa Cengiz, Galatasaray başkanlığını bırakmalı.

"HAKEMLER ETKİLİYOR"

Bizde maçın sonuçlarını hakemler yüzde 90 etkiliyorlar. Ya VAR'daki hakem, ya sahadaki hakem.


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