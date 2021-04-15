Hıncal Uluç: Fatih Terim bırakacak

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi ve Mustafa Cengiz'in başkanlığı bırakması gerektiğini belirtirken, Fatih Terim'in de görevine devam etmeyeceğini ifade etti. İşte Hıncal Uluç'un sözleri...

"YEDLIN SAKATLIĞINA BAKMIYORLAR"

Takım arkadaşın yerde, doktorlar başında, sedyeler geliyor, hastaneye götürülüyor, öyle ağır sakatlanmış, ne oluyor buna diye gidip aldıran yok. İnsan merakından rakip oyuncuya bile gider biri yerde öyle yatıyorsa.

"YEDLIN UMURLARINDA DEĞİL"

Türkiye'de sahtekarlık diz boyunu geçti, tamam, en ufak temasta herkes yere atıyor tamam ama böyle baktığında neyin ne olduğunu görüyorsun. O takımda Yedlin'in orada olması kimsenin umurunda değil, Mustafa Cengiz'in de söylediği bu.

"CENGİZ AZ BİLE SÖYLEMİŞ"

Mustafa Cengiz futbolculara ağır mı söylemiş, hayır, az bile söylemiş. Eğer bunlar Galatasaraylı olsalar yürekten, koşmuyorlar bile!

"TERİM'İN KALMAYACAĞI AÇIK"

Fatih Terim'in bu kulübün teknik direktörü olarak kalmayacağı bana göre açık. Mustafa Cengiz'in başkan olarak kalmaması gerektiği de bana göre açık. Mustafa Cengiz sağlığıyla mücadele ediyor.