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Hıncal Uluç: Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında gündemi değerlendirdi ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görevine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Hıncal Uluç: Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli

İki hocanın da yönetimlere tavırlı olmasının doğru olmadığını belirten yorumcu, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta, Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok. Bu iki başkan yeteri derecede fiziksel ve moral güce sahip olsalar ikisi de gitmişti. Gitmesi de gerekirdi. Siz herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün, başkanı bu kadar açık eleştirip göreve devam ettiğine şahit oldunuz mu? Bana sormadan transfer yapıyorlar diyen Sergen Yalçın, o zaman gidiyorum der. Yok ya, sen paraları al, heriflere saldır... Öyle yağma yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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