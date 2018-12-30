TREND

'Hindi gelenek değil' dedi, kampanya başlattı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

Adana’da, yılbaşı gecelerinde kızarmış hindi yemenin Türkiye'ye ait bir gelenek olmadığını savunan paça salonu işletmesi, müşterilerinin evine yılbaşı gecesi kızarmış kelle servisi yapıyor.

'Hindi gelenek değil' dedi, kampanya başlattı

Camlarında 'Yılbaşına özel kızarmış kelle siparişi alınır' yazılı afiş bulunan Seyhan ilçesindeki bir paça salonunun mutfak şefi Yılmaz Keklikçi, yılbaşı gecesi hindi yemenin Türk geleneğinde bulunmadığı için kelle kampanyasını ön plana çıkarttıklarını söyledi.

Tüm kelleyi 45 TL'den, kelle söğüşü ise 48 TL’den sattıklarını dile getiren Yılmaz Keklikçi, yılbaşı gecesi evlere servis yaptıklarını anlattı. Keklikçi, son 5 yıldır yılbaşı gecesi kızarmış kelle servisi yaptıklarını belirterek, "İlk başladığımızda yılbaşı gecesinde 18 taneyle başladık. Her yıl 10'ar tane arttı. Bu sene 60-70 tane satacağımızı düşünüyoruz. Kelleyi sote, söğüş, buğulama şeklinde hazırlıyoruz. Tek bir koç kellesi 4 kişilik bir aileye yetiyor. Geleneklerimizden, anamızdan- babamızdan gördüğümüz adetleri terk etmeyelim. Bugünlere geldiysek onlardan öğrendiklerimizle geldik. Çok şükür de sağlığımız yerinde. Kelle bizim geleneksel yemeğimiz. Başarılı da olduk. Gelen müşterilerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Yiyenler on parmağını yiyor" dedi.

yilbasinda-hindi-yerine-kelle-servis-ediyor_9629_dhaphoto5

yilbasinda-hindi-yerine-kelle-servis-ediyor_9629_dhaphoto1

yilbasinda-hindi-yerine-kelle-servis-ediyor_9629_dhaphoto2

Kaynak: DHA

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Nehirde gören dehşete düştü! Bakın gerçek ne çıktı...Nehirde gören dehşete düştü! Bakın gerçek ne çıktı...
Hayvanlara yem götürüyordu, karşısına çıktı! Hayvanlara yem götürüyordu, karşısına çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hindi kelle paça adana yılbaşı

En Çok Okunan Trend Haberler

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!

Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!

İlaçların etkisi altında mesaj yolladım

İlaçların etkisi altında mesaj yolladım

Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Kimse umudunu milli piyangoya bağlamasın!

Kimse umudunu milli piyangoya bağlamasın!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Rüya gibi bir andı, hep hayal etmişimdir

Rüya gibi bir andı, hep hayal etmişimdir

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de ilginç olay! Nehir gören ceset sandı... Gerçek sonra ortaya çıktı!

Nehirde gören dehşete düştü! Bakın gerçek ne çıktı...

Hayvanlara yem götürüyordu, karşısına çıktı! İşte o anlar

Hayvanlara yem götürüyordu, karşısına çıktı! İşte o anlar

Aldatan eşlerin peşinde kılıktan kılığa giriyorlar

Aldatan eşlerin peşinde kılıktan kılığa giriyorlar

Kayseri'de sağlık görevlisi yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı!

Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Bursa'da 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra balık tutarken bulundu

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

Rüyada güvercin görmek ne demektir? Güvercin görülen rüyalar neye işarettir?

Rüyada güvercin görmek ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.