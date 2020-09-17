Hindistan Cevizinin En Güzel Hali: Cocostar Pasta Tarifi

Kekinizi ıslatacağınız sütün sıcak olmamasına dikkat edin ve keki ıslatırken, kekte kürdan yardımıyla delikler açıp daha eşit şekilde ıslatılmasını sağlayın.

Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla çırparken karışımın köpük köpük olmasını sağlamalısınız. Bu adım kekin iyice kabarması ve yumuşak olması için önemlidir.

Kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir.

Doğum günlerinde, özel günlerde ve kutlamalarda klasik pastalardan sıkıldıysanız, hindistan cevizli bu krema fark yaratacak. Yumuşacık dokusu ve mükemmel görüntüsü ile cocostar pasta, tarif defterinin en sevilenlerinden olacak. Pastanın alt kısmı yumuşacık bir kek tabanından oluşur, orta kısmında enfes hindistan cevizi katmanı ve üstünde çikolata severlerin bayılacağı bir çikolata ganajı bulunur. Hazırsanız, tüm adımlarıyla detaylandırdığımız cocostar pasta tarifi ni inceleyelim.

Sütün soğuk olması krem şantinin daha kıvamlı olmasını sağlar. Bundan dolayı krem şanti hazırlamadan sütü dolapta bekletmeniz önerilir.

Keki kalıba ya da borcama koymadan önce yağlamayı unutmayın. Yağlama yerine yağlı kağıt da kullanabilirsiniz.

Son olarak pastayı bir gece önceden dinlendirirseniz tadı daha güzel olur. Afiyet olsun.

Servis Önerileri

Buzdolabında bekletilen cocostar pasta misafirler için en güzel tariflerden biri olabilir. 5 çayına çok yakışacak bu tarif Türk kahvesi ile de servis edilebilir. Dilerseniz doğum günü akşamlarında soğuk içeceklerle de ikram edebilirsiniz.

Cocostar Pasta Kalorisi

3 katmandan oluşan cocostar yaş pasta tarifi yoğun çikolatası, hindistan cevizi ve krem şantisi ile yüksek kalorili tatlılar arasındadır. Bu pastanın bir porsiyonu yaklaşık 312 kaloridir.

