Hindistan Cevizinin En Güzel Hali: Cocostar Pasta Tarifi

Doğum günlerinde, özel günlerde ve kutlamalarda klasik pastalardan sıkıldıysanız, hindistan cevizli bu krema fark yaratacak.
Yumuşacık dokusu ve mükemmel görüntüsü ile cocostar pasta, tarif defterinin en sevilenlerinden olacak. Pastanın alt kısmı yumuşacık bir kek tabanından oluşur, orta kısmında enfes hindistan cevizi katmanı ve üstünde çikolata severlerin bayılacağı bir çikolata ganajı bulunur. Hazırsanız, tüm adımlarıyla detaylandırdığımız cocostar pasta tarifini inceleyelim.
Kokostar Pasta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Cocostar pasta keki için:
- 3 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı karbonat
- Aldığı kadar un (2-3 su bardağı)
Cocostar pasta keki ıslatmak için:
Cocostar pasta üzeri için:
- 2 paket krem şanti
- 2 su bardağı süt
- 3 su bardağı hindistan cevizi
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Cocostar pasta ganaj için:
- 1 paket sıvı krema
- 160 gram bitter veya sütlü çikolata
Cocostar Pasta Yapımı:
- 10 kişilik olan cocostar yaş pasta tarifinin hazırlanma süresi 45 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.
- Öncelikle yumurta ve şekeri 3- 4 dakika çırpın. Ardından sıvı olan malzemeleri (sıvı yağ ve süt) karışıma ekleyip mikser ile güzelce çırpmaya devam edin.
- Daha sonra un, kakao, vanilya tozu ve karbonatı ilave edin. Karışımı çırpmaya devam edin.
- Hazırladığınız karışımı yağlanmış borcama dökün. Önceden ısıtılmış fırında 160-170 derecede 20-25 dakika pişirin.
- Kek pişerken ganajın yapımına geçin, ganaj soğuk olarak döküleceğinden hazırlarken geç kalmamak önemli.
- Ganaj için öncelikle kremayı bir tencerede kaynayıncaya kadar ısıtın.
- Isınan krema üzerine parçalar halinde kestiğimiz çikolatayı ilave edin.
- Daha sonra ocaktan alıp çikolataları karıştırarak tamamen eritin.
- Hazırladığınız ganajı ara sıra karıştırarak karışımın soğumasını sağlayın.
- Bu arada keki kürdan yardımıyla kontrol edin. Pişen keki,ilk sıcaklığı gittikten sonra 1,5 su bardağı süt ile güzelce ıslatın. Keki soğumaya bırakın.
- Kek ve ganaj soğurken ortadaki hindistan cevizli katmanı hazırlayın.
- 2 paket krem şantiyi 2 su bardağı süt ile güzelce çırpın. Pudra şekeri ve hindistan cevizi ekleyip iyice karıştırın.
- Yaptığınız katmanları birleştirmeye başlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle soğumuş keki geniş bir tepsiye alın ve üzerine krem şantili karışımı dökün. Cocostar pasta borcamda da yapılabilir. Eğer uygun büyüklükte bir borcamınız varsa keki ona alabilirsiniz.
- Son olarak soğumuş ganajı üzerine dökün ve istediğiniz şekilde süsleyin.
- Dilerseniz üzerini hindistan cevizi, antep fıstığı parçacıkları veya çikolata parçacıklarıyla süsleyebilirsiniz. Ayrıca üstünü çikolata sosu ile de süsleyebilirsiniz veya benmari usulü ile beyaz çikolata eritebilirsiniz. Tamamen göz zevkinize ve damak tadınıza kalmıştır.
- Süslediğiniz cocostar pastasını buzdolabına kaldırıp dinlendirin.
Kolay Cocostar Pasta Tarifi İçin İpuçları
Kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir.
Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla çırparken karışımın köpük köpük olmasını sağlamalısınız. Bu adım kekin iyice kabarması ve yumuşak olması için önemlidir.
Kekinizi ıslatacağınız sütün sıcak olmamasına dikkat edin ve keki ıslatırken, kekte kürdan yardımıyla delikler açıp daha eşit şekilde ıslatılmasını sağlayın.
Krem şantiyi hazırlarken sütün soğuk olmasına dikkat edin.
Sütün soğuk olması krem şantinin daha kıvamlı olmasını sağlar. Bundan dolayı krem şanti hazırlamadan sütü dolapta bekletmeniz önerilir.
Keki kalıba ya da borcama koymadan önce yağlamayı unutmayın. Yağlama yerine yağlı kağıt da kullanabilirsiniz.
Son olarak pastayı bir gece önceden dinlendirirseniz tadı daha güzel olur. Afiyet olsun.
Servis Önerileri
Buzdolabında bekletilen cocostar pasta misafirler için en güzel tariflerden biri olabilir. 5 çayına çok yakışacak bu tarif Türk kahvesi ile de servis edilebilir. Dilerseniz doğum günü akşamlarında soğuk içeceklerle de ikram edebilirsiniz.
Cocostar Pasta Kalorisi
3 katmandan oluşan cocostar yaş pasta tarifi yoğun çikolatası, hindistan cevizi ve krem şantisi ile yüksek kalorili tatlılar arasındadır. Bu pastanın bir porsiyonu yaklaşık 312 kaloridir.
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