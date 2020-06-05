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Hira tatlısı tarifi: İrmik sevenler bu tatlıya bayılacak

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İrmikli hira tatlısı olarak da bilinen hira tatlısını şimdiye kadar yapmadıysanız, artık zamanı geldi. Az malzemeli çok lezzetli hira tatlısı tarifi ile harikalar yaratacaksınız.

Hira tatlısı tarifi: İrmik sevenler bu tatlıya bayılacak

Tokat yöresinin sevilen lezzeti hira tatlısı tarifi ile karşınızdayız. İrmik sevenlerin bayılacağına emin olduğumuz hira tatlısı ile az malzemeyle harikalar yaratabilirsiniz. Kolayca yapıp afiyetle servis edeceğiniz irmikli hira tatlısı, bayram günlerinde Tokat’ta her evde yapılır.

HİRA TATLISI MALZEMELER

  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Hira tatlısı şerbeti için
  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Tatlıları bulamak için
  • İrmik

HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?

  • Kolay hira tatlısı için önce şerbetini yapıyoruz.
  • Su ve şekeri bir tencereye alıyoruz ve şeker eriyene kadar sürekli karıştırıyoruz.
  • Şeker eriyince şerbetin kaynamasını beklemeden ocaktan alabilirsiniz.
  • Tatlıları bulamak için geniş bir tabağa irmik dökün.
  • Derin bir yoğurma kabına tüm malzemeyi alıp, yoğuruyoruz.
  • Ele yapışan, yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru yoğurun.
  • Ceviz büyüklüğünde kopardığınız parçaları yuvarlayın ve irmiğe bulayın.
  • Tabanına pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine hazırladığınız parçaları yerleştirin.
  • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzerinin rengi değişene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
  • Pişen tatlıların üzerine fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökün.
  • Şerbetini çeken tatlıyı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

HİRA TATLISININ PÜF NOKTALARI

Hira tatlısı tarifinin en önemli püf noktası, şerbetinin kaynatılmadan yapılıyor olması.

Soğuk şerbetin, sıcak tatlı üzerine dökülmesi gerekiyor.

Tam kıvamında bir hamur tutturmak için, tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor.

Yapışkan ve yumuşak bir hamur elde edeceğiniz için şekil vermeye başlamadan önce elinizi yağlarsanız, daha kolay yuvarlarsınız.

HİRA TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Hira tatlısını servis ederken üzerine çekilmiş antep fıstığı veya hindistan cevizi serpebilirsiniz.

HİRA TATLISININ YANINA İYİ GİDER

Çay veya kahveyle servis edebileceğiniz hira tatlısını, aynı zamanda yanında dondurma veya kaymakla da servis edebilirsiniz.

HİRA TATLISI KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon irmikli hira tatlısı ortalama 300 kaloridir.

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