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Hira tatlısı tarifi: Sadece 20 dakikada hazır!

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Binlerce yöresel tarifimiz ile Türkiye gerçek bir gastronomi ülkesi... Eğe, Karadeniz, İç Anadolu derken 7 bölgemizin de kendine özgü devasa lezzetleri bulunuyor. Biz de bugün rotamızı Tokat mutfağına çevireceğiz. Hira tatlısı tarifi ile favori lezzetlerinize bir yenisini daha eklemeye karar verdik. Hira tatlısı nasıl yapılır diyenler için adım adım tarifin detayları geliyor, buyursunlar...

Hira tatlısı tarifi: Sadece 20 dakikada hazır!

Tokat’ın meşhur lezzeti olan hira tatlısı tarifi, muhteşem tadı ve pratik oluşuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son zamanlarda popüler hale gelen hira tatlısı tarifi, internette en çok aratılan yöresel tatlar arasında yerini aldı. Hira tatlısı nasıl yapılır, hira tatlısı püf noktaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

İRMİKLİ HİRA TATLISI TARİFİ

İrmikli ve şerbetli bir tarif olan hira tatlısı, çayın yanına en çok yakışan lezzetlerden biri olacak. Eğer siz de tatlı seviyorsanız Tokat’ın bu meşhur lezzetini mutlaka denemelisiniz. Üstelik hira tatlısı o kadar pratik ki sadece 20 dakikada hazırlanıyor. İşte karşınızda irmikli hira tatlısı yapılışı.

MALZEMELER

Bir adet yumurta
Bir su bardağı irmik
Bir çay bardağı sıvı yağı
1,5 su bardağı un
Bir çay bardağı yoğurt
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu

Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su

Üzeri için:
İrmik

İRMİKLİ HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak derin bir kabın içinde sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtayı çırpın.

Karışımın içine unu, kabartma tozunu, irmiği ve vanilyayı da kattıktan sonra malzemeleri yoğurmaya başlayın.

Elinize yapışmayacak kıvamlı bir hamur hazırlayın. Hamuru hazır hale getirdikten sonra üzerini temiz bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.

Bu sırada şerbeti hazırlayın. Suyu ve şekeri tencereye alın. Orta ateşte malzemeleri ısıtın. Ancak dikkat edin, şerbeti kaynatmamanız lazım. Bunun için şerbet ocakta ısınırken başında olmalısınız.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlak hale getirin.

Tabağın içine irmiği boşaltın. Top haline getirdiğiniz hamurun her bir noktasını irmiğe bulayın. Tüm hamura aynı işlemi uygulayın. Kullanacağınız fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serin. Üzerine yuvarlayıp, irmiğe buladığınız hamurları dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlının şerbeti tamamen çekebilmesi için bir gece buzdolabında bekletin. Afiyet olsun...

HİRA TATLISI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tatlının en önemli püf noktası şerbetindedir. Hazırlanan şerbetin ocak üzerinde kaynamadan tatlıyla buluşması gerekir. Hira tatlısı yaparken önemli olan şerbeti ısıtmak değil, şekerin erimesini sağlamaktır.

İkinci püf noktası ise hamurun bol miktarda irmiğe bulanmasıdır. İrmik kullanımında elinizi korkak alıştırmayın.

PORTAKALLI HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Bir su bardağı irmik
Bir adet yumurta
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir çay bardağı yoğurt
2 su bardağı un
Bir adet portakal kabuklarının rendesi
Bir paket kabartma tozu

Şerbeti için:

Bir kahve fincanı taze sıkılmış portakal suyu
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

Bir su bardağı irmik

YAPILIŞI:

Geniş ve derin bir kabın içine hamur malzemeleri alın ve yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edin. Yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Hamur parçalarına badem şeklini de verebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz hamurları fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hamurların üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.

Şerbet malzemelerini tencereye koyun ve ocağa alın. Orta ateşte şeker eriyene kadar ısıtın. Şerbeti kesinlikle kaynatmamalısınız.

Şerbeti hızlı bir şekilde ılamaya, mümkünse soğumaya bırakın.

Sıcak tatlıların üzerine şerbeti dökün ve portakallı hira tatlısını bir gece buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun...

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