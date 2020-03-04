Hira tatlısı tarifi: Sadece 20 dakikada hazır!

Tokat’ın meşhur lezzeti olan hira tatlısı tarifi, muhteşem tadı ve pratik oluşuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son zamanlarda popüler hale gelen hira tatlısı tarifi, internette en çok aratılan yöresel tatlar arasında yerini aldı. Hira tatlısı nasıl yapılır, hira tatlısı püf noktaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

İRMİKLİ HİRA TATLISI TARİFİ

İrmikli ve şerbetli bir tarif olan hira tatlısı, çayın yanına en çok yakışan lezzetlerden biri olacak. Eğer siz de tatlı seviyorsanız Tokat’ın bu meşhur lezzetini mutlaka denemelisiniz. Üstelik hira tatlısı o kadar pratik ki sadece 20 dakikada hazırlanıyor. İşte karşınızda irmikli hira tatlısı yapılışı.

MALZEMELER

Bir adet yumurta

Bir su bardağı irmik

Bir çay bardağı sıvı yağı

1,5 su bardağı un

Bir çay bardağı yoğurt

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Üzeri için:

İrmik

İRMİKLİ HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak derin bir kabın içinde sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtayı çırpın.

Karışımın içine unu, kabartma tozunu, irmiği ve vanilyayı da kattıktan sonra malzemeleri yoğurmaya başlayın.