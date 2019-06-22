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Hırsızdan ev sahibine şaşırtan not

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, E.A.'ya ait eve giren hırsız ya da hırsızlar, evde bulabildikleri 1 altın küpe, 600 lira ve çocuklara ait kumbaralarda bulunan 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Eve geldiğinde evinin soyulduğunu fark eden ev sahibi, hırsızların sehpanın üzerine, "Özür dileriz" diye yazdığı notu görünce şaşkına döndü.

Hırsızdan ev sahibine şaşırtan not

Adıyaman'daki Yavuzselim Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde bulunan bir binanın 2. katındaki, E.A.’ya ait evin banyo penceresinden, evde kimsenin olmadığı sırada eve hırsız girdi. Edinilen bilgilere göre eve giren hırsız veya hırsızlar, evde bulunan 1 altın küpe, 600 TL para ve çocukların kumbarasında bulunan yaklaşık 500 TL’lik bozu paraları alarak kayıplara karıştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İHA'daki habere göre ev sahibi E.A., eve geldiğinde evinin soyulduğunu hemen fark etti. Ev sahibi oturma odasında bulunan televizyon sehpasındaki yazıyı gördüğünde ise kaygısı şaşkınlığa dönüştü. Sehpanın üzerine hırsız veya hırsızlar “Özür dilerim” yazmıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Adıyaman not

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