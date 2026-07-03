Hırsızları koli bandıyla yakalayıp teletabilere benzetti

Endonezya'da art arda yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle yetkililerden yeterli sonuç alamadığını öne süren bir ev sahibi, komşularıyla birlikte hazırladığı planla evine girmeye çalışan dört kişiyi yakaladı. Olay sonrası çekilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KOMŞULARIYLA TUZAK KURDU

İddiaya göre daha önce birçok kez hırsızlık mağduru olan genç, evine yeniden girilmesini önlemek için komşularıyla birlikte gece saatlerinde hazırlık yaptı. Kurulan düzenek sayesinde eve girmeye çalışan dört şüpheli suçüstü yakalandı.

KOLİ BANDIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ev sahibi ve çevredekiler, yakaladıkları şüphelileri hareket edemeyecek şekilde koli bandıyla sardı. Görüntülerde, şüphelilerin baş kısmına banttan kulak benzeri şekiller yapıldığı ve bu görüntünün sosyal medyada çizgi film karakteri Teletabilere benzetildiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anları cep telefonuyla kaydeden ev sahibi, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA PAYLAŞILMADI

Olayın ardından şüphelilerin polise teslim edilip edilmediği ya da haklarında resmi işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören olay, bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazıları ise şüphelilere uygulanan yöntemin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğine dikkat çekti.