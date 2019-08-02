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Hırsızlık kamerada! Soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'de aynı gün iki iş yerini soyan ve girdiği bir iş yerinde çiğ köfte yiyen hırsız tutuklandı. Güvenlik kameralarını gören hırsız iş yerindeki 4 kamerayı da yerinden söktü.

Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Mahallesi, Cihan Bilgehan Caddesinde bir çiğ köfte dükkanının kapısını zorlayarak kıran hırsız güvenlik kameralarına takıldı. İş yerindeki kasadan para ve bilgisayarı alan şahıs, buzdolabından çıkardığı çiğ köfteyi de dürüm yaparak yedi.

Güvenlik kameralarını fark eden E.G. isimli hırsız ardından tek tek kameraları söktü. İş yerinde bulunan kuryeye ait ceketi ve motoru da çalan şüpheli kısa sürede yakalandı. İhbarı alır almaz olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede araştırma yaptı.

19 yaşında olduğu tespit edilen E.G. isimli şüphelinin çiğ köftecinin dükkanı haricinde aynı gün içerisinde başka bir iş yerinde de motosiklet çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Balıkesir çiğ köfte

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