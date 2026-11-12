Hırsızlık yapmaya gitti, camda 1saat asılı kaldı! Polis aşağıda, itfaiye merdivende

Olay, sabah saatlerinde Gençosman Mahallesi Damla Sokak’ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bir binanın önüne gelen şüpheli, bina girişinde bekçi olduğunu fark etti. Bunun üzerine giriş kattaki iş yerinin duvarına tutunup kablolara basarak daire penceresinden içeri girmek istedi. Ancak şüpheli, tırmandığı pencerede sıkıştı. Ne içeri girebilen ne de aşağı inebilen şüpheli, bulunduğu yerde asılı kaldı.

1 SAAT MAHSUR KALDI

Şüphelinin pencerede mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlarla da tartışma yaşayan şüpheli, yaklaşık 3 metre yükseklikten itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Şüpheli, olay yerindeki polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'YÜKSEKLİK KORKUSU OLDUĞU İÇİN 2 METREDEN ATLAYAMADI'

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Aysel Hamarat, "Hırsız kapının kilidini kırmış, içeriye girmiş. İnsanların olduğunu görünce çıkmış. Buradan tırmanmaya çalışmış. 1 saat orada asılı kaldı. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Kişiyi indirdiler. ‘Kablo falan çalacağım’ demiş ama bilmiyorum. Polis kişiyi götürdü" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Vedat Sümer ise, "Sabah saatleriydi, komşumuz hırsızı camda asılı olarak görmüş. Güpegündüz kablo çalmak çok akıl ve mantık dışı. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden atlayamadı. Polis, itfaiye ekipleri geldi, aşağıya indirip götürdüler" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır