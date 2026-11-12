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Kış kendini gösterdi! Metrelerce yükseklikten akan şelale donmaya başladı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havanın etkisini göstermesiyle kısmen dondu. Buz sarkıtları oluşan şelalede seyirlik görüntüler oluştu.

Kış kendini gösterdi! Metrelerce yükseklikten akan şelale donmaya başladı

Sivas'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçesinde bulunan ve kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta yer alan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Kış kendini gösterdi! Metrelerce yükseklikten akan şelale donmaya başladı 1

Yaz aylarında binlerce misafiri ağırlayan şelale; ilkbaharda yeşil doğası, sonbahar aylarında ise tabloları andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava sonrası Dipsizgöl Şelalesi sessizliğe büründü.

Kış kendini gösterdi! Metrelerce yükseklikten akan şelale donmaya başladı 2

Metrelerce yükseklikten dökülen şelalenin suyu, soğul havanın etkisiyle donmaya başladı. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kış
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