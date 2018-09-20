Hırvatlardan olay İsmail Köybaşı hatası!

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşırken İsmail Köybaşı, maça ilk 11’de başladı. Ancak maç yayınını gerçekleştiren Hırvatlar, ilk 11’leri yazarken büyük bir hata yaptı.
11’lerde İsmail Köybaşı’nın ismi ”İsmail Köbayaşi” olarak verildi. Harflerin birbirine karıştırılması sonrası oluşan ‘Köbayaşi’ soyadı sosyal medyada da gündem oldu.
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