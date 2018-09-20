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Hırvatlardan olay İsmail Köybaşı hatası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını yayınlayan Hırvat rejisi, Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sahaya çıkan İsmail Köybaşı'nın soyadını Köbayaşi olarak yazdı. ‘Köbayaşi’ soyadı sosyal medyada da gündem oldu.

Hırvatlardan olay İsmail Köybaşı hatası!

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşırken İsmail Köybaşı, maça ilk 11’de başladı. Ancak maç yayınını gerçekleştiren Hırvatlar, ilk 11’leri yazarken büyük bir hata yaptı.

11’lerde İsmail Köybaşı’nın ismi ”İsmail Köbayaşi” olarak verildi. Harflerin birbirine karıştırılması sonrası oluşan ‘Köbayaşi’ soyadı sosyal medyada da gündem oldu.

Köbayaşi

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Anahtar Kelimeler:
ismail köybaşı Fenerbahçe dinamo zagreb İsmail Kobayaşi

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