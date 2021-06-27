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  4. Hırvat futbolcu Perisic İspanya maçında oynayamayacak

Hırvat futbolcu Perisic İspanya maçında oynayamayacak

27.06.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Ivan Perisic'in 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Hırvat futbolcu Perisic İspanya maçında oynayamayacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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