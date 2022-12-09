HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan Brezilya maçı bugün Katar, Doha'daki Education City Stadı'nda oynanacak. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final ilk maçı için heyecan dorukta. Turu geçen takım Hollanda-Arjantin maçından galip ayrılan takımla kozlarını paylaşacak. Sporseverler internette "Hırvatistan Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte Hırvatistan Brezilya maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Brezilya maçı bugün (9 Aralık 2022 Cuma) saat 18:00'de başlayacak.

Karşılaşma, Education City Stadyumu'nda oynanacak.

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Brezilya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI CANLI TAKİP

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