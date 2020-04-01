Hırvatistan'da basketbol ligleri tamamen iptal edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da spor durma noktasına geldi. Erteleme ve iptal kararları da peş peşe geldi. Hırvatistan'dan gelen bir son dakika haberi ise geniş yankı uyandırdı.
SEZON TAMAMEN İPTAL EDİLDİ
Hırvatistan Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada bu sezon için şampiyon bir takımın olmayacağı ve sezonun tamamen iptal edildiği belirtildi. Takımların bu yılı boş geçeceği ve gelecek sezon için çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.
Badou Ndiaye ameliyat oldu
'UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli'
Cimbom'a Diagne piyangosu
Fatih Terim'in durumuyla ilgili flaş açıklama
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
Mehmet Ekici'den F.Bahçe kararı
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi
Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket
Maxi Lopez'den sert tepki "Sen nasıl bir annesin?"
Koronavirüse yakalanan sporcular ve spor adamları
Okuyucu Yorumları 1 yorum