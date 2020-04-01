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Hırvatistan'da basketbol ligleri tamamen iptal edildi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 01.04.2020 20:47 | Son Güncelleme

Hırvatistan Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada bu sezon şampiyon bir takımın olmayacağı ve sezonun tamamen iptal edildiği belirtildi.

Hırvatistan'da basketbol ligleri tamamen iptal edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da spor durma noktasına geldi. Erteleme ve iptal kararları da peş peşe geldi. Hırvatistan'dan gelen bir son dakika haberi ise geniş yankı uyandırdı.

SEZON TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Hırvatistan Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada bu sezon için şampiyon bir takımın olmayacağı ve sezonun tamamen iptal edildiği belirtildi. Takımların bu yılı boş geçeceği ve gelecek sezon için çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

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