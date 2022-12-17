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HIRVATİSTAN FAS MAÇI ÖZETİ! Maç kaç kaç bitti? Hırvatistan Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu!

17.12.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan Fas maçı ile 2022 Dünya Kupası üçüncüsü belli oldu. Katar'ın başkenti Doha'da oynan Hırvatistan Fas maçı, futbolseverlerin gündemindeydi. 17 Aralık Cumartesi 18.00 itibarıyla başlayan maç sona erdi. Maç sonucunda Hırvatistan, Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu. Peki Hırvatistan Fas maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

HIRVATİSTAN FAS MAÇI ÖZETİ! Maç kaç kaç bitti? Hırvatistan Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu!

Milyonların gözleri bu akşam oynanan Hırvatistan Fas maçına çevrilmişti. Maçın tamamlanmasıyla maç özeti de birçok futbol sevdalısının gündeminde yer aldı. Dünya kupasının üçüncüsü Hırvatistan oldu. Hırvatistan Fas maçı TRT 1 ekranlarından takip edildi. Peki Hırvatistan Fas maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

HIRVATİSTAN FAS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hırvatistan Fas maçı 2-1 skorla sona erdi. Hırvatistan 2 Fas ise 1 gol atabildi.

HIRVATİSTAN FAS MAÇI ÖZETİ! Maç kaç kaç bitti? Hırvatistan Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu!

Hırvatistan oyuncusu Josko Gvardiol 7. dakikada, Mislav Orsic ise 42. dakikada rakibine gol attı. Fas tarafında ise gol, 9. dakikada Achraf Dari'den geldi.

HIRVATİSTAN FAS MAÇI ÖZETİ! Maç kaç kaç bitti? Hırvatistan Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu!

Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya yenilmişti. Böylece turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Bu defa ise üçüncü oldu ve iki defa başarı kaydetti.


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